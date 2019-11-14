search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
بالصور
أفضل صور الأسبوع وأكثرها تداولا
14/11/2019
facebook
twitter
whatsapp
جولة بين أكثر الصور تداولا وتحقيقا للإعجاب في الصحافة الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي.
بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى: الصيني يونكيانغ داي في منافسة شرسة مع التايلندي بوتهارت خونراك في نهائيات سباق 5 آلاف متر رجال في بطولة العالم الأولمبية لأصحاب الهمم.
اعلان
غزة- فلسطين: أحد أقارب ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وقد غطت وجهه ويده دماء أحد أقربائه يبكي أمام مستشفى غزة.
غزة - العدوان على غزة: سيدة فلسطينية تجلس على أنقاض منزلها بعد أن قصفته طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
هونغ كونغ - الصين: صورة عامة للمتاريس والأحجار التي وضعها المتظاهرون المناهضون للحكومة خارج حرم الجامعة المعمدانية لمنع قوات الأمن من دخولها.
البندقية - إيطاليا: أحد العاملين بكنيسة القديس مرقص يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأثاث والمتعلقات من قبو الكنيسة الذي غمرته المياه جراء ارتفاع منسوب المياه المفاجئ في مدينة فينيسيا "البندقية".
اعلان
أحد العاملين بمحل من محلات فينيسيا يحاول التخلص من المياه التي غمرت محله بشكل مفاجئ.
متظاهرات لبنانيات يطالبن بحكومة غير طائقية خلال المظاهرات التي اندلعت في لبنان.
مواطن لبناني انقطعت به سبل على الطريق السريع بسبب الإطارات المشتعلة والمتاريس التي وضعها المتظاهرون المناهضون للحكومة في منطقة نهر الكلب فاستسلم للنوم داخل سيارته.
رئيس بوليفيا المستقيل إيفو موراليس خلال مؤتمر صحفي في المكسيك بعد أن غادر بلاده ومنحته المكسيك حق اللجوء السياسي بها.
نائبة رئيس مجلس النواب البوليفي جانين آنيز خلال حصورها لحفل أداء اليمن رئيسة مؤقتة لبوليفيا في القصر الرئاسي خلفا للرئيس المستقيل إيفو موراليس.
المزيد من صالة عرض
فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس
الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن
عودة المعتمرين إلي الحرم المكي
احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل
الأكثر قراءة
"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين
ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما
الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية
بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا