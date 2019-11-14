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أفضل صور الأسبوع وأكثرها تداولا

14/11/2019

جولة بين أكثر  الصور تداولا وتحقيقا للإعجاب في الصحافة الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي.

بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى: الصيني يونكيانغ داي في منافسة شرسة مع التايلندي بوتهارت خونراك في نهائيات سباق 5 آلاف متر رجال في بطولة العالم الأولمبية لأصحاب الهمم.
بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى: الصيني يونكيانغ داي في منافسة شرسة مع التايلندي بوتهارت خونراك في نهائيات سباق 5 آلاف متر رجال في بطولة العالم الأولمبية لأصحاب الهمم.
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غزة- فلسطين: أحد أقارب ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وقد غطت وجهه ويده دماء أحد أقربائه يبكي أمام مستشفى غزة.
غزة- فلسطين: أحد أقارب ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وقد غطت وجهه ويده دماء أحد أقربائه يبكي أمام مستشفى غزة.
غزة - العدوان على غزة: سيدة فلسطينية تجلس على أنقاض منزلها بعد أن قصفته طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
غزة - العدوان على غزة: سيدة فلسطينية تجلس على أنقاض منزلها بعد أن قصفته طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
هونغ كونغ - الصين: صورة عامة للمتاريس والأحجار التي وضعها المتظاهرون المناهضون للحكومة خارج حرم الجامعة المعمدانية لمنع قوات الأمن من دخولها.
هونغ كونغ - الصين: صورة عامة للمتاريس والأحجار التي وضعها المتظاهرون المناهضون للحكومة خارج حرم الجامعة المعمدانية لمنع قوات الأمن من دخولها.
البندقية - إيطاليا: أحد العاملين بكنيسة القديس مرقص يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأثاث والمتعلقات من قبو الكنيسة الذي غمرته المياه جراء ارتفاع منسوب المياه المفاجئ في مدينة فينيسيا "البندقية".
البندقية - إيطاليا: أحد العاملين بكنيسة القديس مرقص يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأثاث والمتعلقات من قبو الكنيسة الذي غمرته المياه جراء ارتفاع منسوب المياه المفاجئ في مدينة فينيسيا "البندقية".
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أحد العاملين بمحل من محلات فينيسيا يحاول التخلص من المياه التي غمرت محله بشكل مفاجئ.
أحد العاملين بمحل من محلات فينيسيا يحاول التخلص من المياه التي غمرت محله بشكل مفاجئ.
متظاهرات لبنانيات يطالبن بحكومة غير طائقية خلال المظاهرات التي اندلعت في لبنان.
متظاهرات لبنانيات يطالبن بحكومة غير طائقية خلال المظاهرات التي اندلعت في لبنان.
مواطن لبناني انقطعت به سبل على الطريق السريع بسبب الإطارات المشتعلة والمتاريس التي وضعها المتظاهرون المناهضون للحكومة في منطقة نهر الكلب فاستسلم للنوم داخل سيارته.
مواطن لبناني انقطعت به سبل على الطريق السريع بسبب الإطارات المشتعلة والمتاريس التي وضعها المتظاهرون المناهضون للحكومة في منطقة نهر الكلب فاستسلم للنوم داخل سيارته.
رئيس بوليفيا المستقيل إيفو موراليس خلال مؤتمر صحفي في المكسيك بعد أن غادر بلاده ومنحته المكسيك حق اللجوء السياسي بها.
رئيس بوليفيا المستقيل إيفو موراليس خلال مؤتمر صحفي في المكسيك بعد أن غادر بلاده ومنحته المكسيك حق اللجوء السياسي بها.
نائبة رئيس مجلس النواب البوليفي جانين آنيز خلال حصورها لحفل أداء اليمن رئيسة مؤقتة لبوليفيا في القصر الرئاسي خلفا للرئيس المستقيل إيفو موراليس.
نائبة رئيس مجلس النواب البوليفي جانين آنيز خلال حصورها لحفل أداء اليمن رئيسة مؤقتة لبوليفيا في القصر الرئاسي خلفا للرئيس المستقيل إيفو موراليس.
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