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بالصور
دليلك الشامل إلى مرض السكري من النوع الثاني
يمكن أن يتسبب مرض السكري في إتلاف الأوعية الدموية والأعصاب في الأعضاء التناسلية. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشعور ويجعل من الصعب الوصول إلى الرعشة الجنسية. كما يجعل النساء أكثر عرضة لجفاف المهبل. وحوالي 1 من كل 3 الذين يعانون من مرض السكري سيعانون من إحدة المشكلات الجنسية. وبين 35 ٪ و 70 ٪ من الرجال سوف يكون لديهم درجة من العجز الجنسي.
22/10/2019
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داء السكري أسبابه وأضراره وكيفية التعامل معها تجدونها بالصور أدناه ? ..
مرض تحدث خلاله مشكلة في عملية تحويل الكربوهيدرات الطعام إلى طاقة، مما يسبب تراكم السكر في الدم وارتفاع مستوى الغلوكوز. ومع مرور الوقت يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والعمى وتلف الأعصاب والأعضاء ومشكل خطيرة أخرى. يصيب السكري من النوع الثاني عادة البالغين، وقرابة شخص من كل 3 أشخاص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني لا يعرفون أنهم مصابون به.
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يحدث السكري من النوع الثاني بسبب مقاومة في خلايا الجسم لهرمون الأنسولين أو عدم كفاية كمية الأنسولين في البنكرياس، وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها زيادة الوزن وقلة النشاط البدني. ويطلق عليه أيضا اسم السكري غير المعتمد على الأنسولين أو سكري البالغين.
لدى الشخص السليم يساعد هرمون الأنسولين في تحويل الطعام إلى طاقة، فمعدتك تهضم الكربوهيدرات إلى سكريات تدخل مجرى الدم، مما يدفع البنكرياس إلى إفراز هرمون الأنسولين بالقدر المناسب، لمساعدة خلايا الجسم على استخدام السكر كوقود.
في هذا النوع من السكري ينتج البنكرياس كمية طبيعية من الأنسولين وربما أكثر من المعتاد، ولكنها لا تكون كافية للجسم أو تكون هناك مقاومة من قبل الخلايا للأنسولين فلا يعود قادرا على التأثير فيها ومن ثم إدخال الغلوكوز من الدم إليها، ما يؤدي إلى تجمع الغلوكوز في الدم وارتفاع مستوياته.
ويوجد اختلاف بين النوع الثاني وبين النوع الأول من السكري الذي يتوقف فيه البنكرياس عن إنتاج الأنسولين وذلك نتيجة لتدمير جهاز المناعة في الجسم خلايا بيتا المنتجة للهرمون في البنكرياس. ففي النوع الثاني من السكري تكون خلايا بيتا تنتج الأنسولين بشكل طبيعي، كما أنها قد تنتج كمية أكبر ولكنها لا تكون كافية لأيض الغلوكوز في الجسم.
الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني غالبا لا تظهر عليهم أعراض، ولكن عند ظهورها فإنها قد تشمل العطش الشديد، وجفاف الفم، زيادة الشهية، كثرة التبول (أحيانا كل ساعة)، ونقصان أو زيادة غير عادية في الوزن. ومع تفاقم المرض وارتفاع مستويات السكر في الدم لديك قد تظهر أعراض أخرى مثل الصداع، عدم وضوح الرؤية، والتعب.
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في العديد من الحالات لا يتم اكتشاف مرض السكري من النوع الثاني حتى يكون قد سبب مضاعفات خطيرة على الصحة، وهناك علامات يجب أن تدق ناقوس الخطر، مثل القروح البطيئة الشفاء، والعدوى الفطرية المتكررة والتهابات المسالك البولية، والحكة في الجلد وخاصة في منطقة الفخذ.
يمكن أن يتسبب مرض السكري في إتلاف الأوعية الدموية والأعصاب في الأعضاء التناسلية. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشعور ويجعل من الصعب الوصول إلى الرعشة الجنسية. كما يجعل النساء أكثر عرضة لجفاف المهبل. وحوالي 1 من كل 3 الذين يعانون من مرض السكري سيعانون من إحدة المشكلات الجنسية. وبين 35 ٪ و 70 ٪ من الرجال سوف يكون لديهم درجة من العجز الجنسي.
قد تؤدي بعض العادات غير الصحية والحالات المرضية المرتبطة بنمط حياتك إلى زيادة احتمالات إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني، وهذا يشمل زيادة الوزن وخاصة عند الخصر، الخمول، التدخين، تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ومنتجات الألبان عالية الدسم والحلويات، التي ترفع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية غير الصحية.
هناك عوامل خطر خارجة عن سيطرة الشخص ولا يستطيع التحكم بها، مثل وجود تاريخ عائلي لمرض السكري (أي إصابة أحد الوالدين أو الأخوة بداء السكري)، والتقدم في العمر، حيث يزداد خطر المرض مع بلوغ سن 45 عاما.
تكون المرأة أكثر عرضة للسكري من النوع الثاني إذا كانت قد أصيبت بسكري الحمل، أو ولدت طفلا وزنه أكثر من 9 أرطال (4082 غراما)، أو أصبت بمتلازمة تكيس المبايض.
يتم تشخيص مرض السكري عبر أخذ عينية من الدم، وإجراء اختبار يسمى فحص السكر التراكمي HbA1c والذي يظهر متوسط مستوى السكر في الدم على مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية. كما يتم عمل فحوصات للسكر وهو صائم (8-10 ساعات دون تناول أي شيء باستثناء الماء)، أو بعد تناول الوجبة بساعتين.
يمكنك التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق تغيير نظامك الغذائي والتخلص من الوزن الزائد، ويقلل هذا أيضا من خطر حدوث مضاعفات. يجب عليك مراقبة كمية الكربوهيدرات في نظامك الغذائي، وأيضا الدهون والبروتينات، والسعرات الحرارية. يمكن أن تطلب من طبيبك أن يحيلك إلى اختصاصي تغذية لمساعدتك على اتخاذ خيارات صحية ووضع خطة صحية للأكل.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل تمارين القوة أو المشي، تعمل على تحسين استخدام جسمك للأنسولين ويمكن أن تقلل مستويات السكر في الدم. يساعد النشاط البدني أيضا على التخلص من الدهون في الجسم وخفض ضغط الدم والحماية من أمراض القلب. حاول ممارسة 30 دقيقة من النشاط المعتدل في معظم أيام الأسبوع.
الإجهاد يمكن أن يزيد من ضغط الدم والسكر في الدم، قد يلجأ البعض إلى الطعام للتغلب على التوتر والاجهاد. بدلا من ذلك، ننصحك بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل. يمكن التحدث مع صديق أو أحد أفراد العائلة مثلا، وإذا لم تتمكن من التغلب على الاجهاد والتوتر تواصل مع طبيبك.
إذا لم ينجح تعديل النظام الغذائي وممارسة التمارين إلى السيطرة على نسبة السكر في الدم، فقد يضيف طبيبك الأدوية. هناك العديد من أنواع حبوب السكري المتاحة، بعضها يعمل عن طريق تحفيز البنكرياس لإفراز المزيد من الأنسولين، فيما تساعد أدوية أخرى الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل أو يمنع هضم النشويات.
قد يصف طبيبك الأنسولين في وقت مبكر من علاجك مع الحبوب، وهذا يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين يصابون بـ "فشل خلايا بيتا". هذا يعني أن الخلايا الموجودة في البنكرياس لم تعد تصنع الأنسولين عندما يكون سكر الدم مرتفعا. وإذا حدث هذا فسيصبح الأنسولين جزءا من روتينك اليومي.
سيطلب منك الطبيب فحص السكر مرارا، هذا يتيح لك معرفة كيفية عمل خطة العلاج ومدى نجاحها في السيطرة على مستوى السكر في الدم. أوقات الاختبار الشائعة هي عند الاستيقاظ وقبل وبعد الوجبات والتمارين الرياضية، ووقت النوم.
إذا لم يتم علاج مرض السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، فإن الشخص يصبح أكثر عرضة لتراكم "اللويحة" plaque في شرايينه (وهو تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في جدران الشريان)، هذه المادة اللزجة تبطئ تدفق الدم وتزيد من خطر الإصابة بالجلطات، وتؤدي إلى تصلب الشرايين، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. يموت حوالي شخصين من كل 3 من مرضى السكري، بسبب أمراض القلب.
مرض السكري يزيد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن. مرض السكري هو السبب الرئيسي لفشل الكلى، وهو مسؤول عن حوالي نصف حالات فشل الكلى. السيطرة على نسبة السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول في الدم يمكن أن يقلل من خطر حدوث هذه المضاعفات.
يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة التي تزود شبكية العين بالأكسجين والمواد المغذية، ويعرف باسم اعتلال الشبكية السكري، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.
بمرور الوقت يمكن أن يقود مرض السكري غير المسيطر عليه وارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب. تشمل الأعراض الشعور بالوخز أو التنميل أو الألم، غالبا في أصابعك أو يديك أو أصابع قدميك أو قدميك. لا يمكن عكس الضرر الناجم عن تلف الأعصاب، ولكن هناك علاجات. السيطرة على مرض السكري يمكن أن يساعد في منع المزيد من الأضرار على الأعصاب.
تلف الأعصاب السكري يمكن أن يجعل من الصعب عليك الشعور بقدميك، لذلك قد لا تلاحظ الجروح. وفي الوقت نفسه يؤدي تصلب الشرايين إلى تقليل تدفق الدم إلى المنطقة، والنتيجة أنه حتى إصابة صغيرة في القدم يمكن أن تسبب تقرحات في القدم والغنغرينا (تموت الأنسجة). في الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي الإصابات إلى بتر الأعضاء.
ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يغذي البكتيريا التي تصنع البلاك في الفم، وتراكم البلاك يؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة. مرض اللثة الحاد يمكن أن يسبب فقدان الأسنان، حيث يضعف اللثة والأنسجة والعظم التي تحمل الأسنان في مكانها.
من الأمور المدهشة حول مرض السكري من النوع الثاني أنه يمكنك تجنبه. لتقليل مخاطر الإصابة ننصحك باتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة لخمسة أيام في الأسبوع، والحفاظ على وزن صحي.
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