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منها الريجيم القاسي السريع.. ما أسباب حصى المرارة؟
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن فقد يصنع جسمك المزيد من الكوليسترول، مما يعني زيادة محتملة في خطر حصى المرارة، وإذا كنت تحمل معظم وزنك حول خصرك بدلا من الوركين والفخذين فإن هذا قد يزيد احتمالية إصابتك بحصى في المرارة.
10/10/2019
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دراسات وأطباء يحذرون من اتباع نظام غذائي قاس لأنه قد يسبب لك حصوات في المرارة!
توجد المرارة على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الكبد، وهي عضو صغير شكله كالكمثرى، يخزن سائلا يسمى الصفراء، يتم تصنيعه في الكبد، ويساعد على هضم الدهون وبعض الفيتامينات. وعندما يبدأ الشخص بالأكل يقوم الجسم بإفراز سائل الصفراء، من خلال قنوات إلى الأمعاء الدقيقة.
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المشكلة الأكثر شيوعا في المرارة هي حصى المرارة، وتحصل عندما تترسب الصفراء وتشكل كتلا صلبة، يمكن أن تكون كبيرة تصل لسنتيمترين، ويمكن أن يكون لديك حصاة واحدة كبيرة، أو عدة حصوات صغيرة.
معظم حصوات المرارة تكون مكونة من كولسترول متصلب، لكن الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة مثل تليف الكبد وأمراض الخلايا المنجلية هم أكثر عرضة لأن يكون لديهم نوع آخر يسمى حصوات الصباغ. هذه الحصوات تكون مكونة من البيليروبين، وهو مركب أصفر بني اللون يصنعه الكبد عندما يقوم بتكسير خلايا الدم الحمراء.
إذا أغلقت الحصاة قناة في المرارة وبالتالي منعت الصفراء من التدفق، فإن هذا قد يؤدي إلى حدوث التهاب في المرارة. أيضا قد تسبب البكتيريا التهاب المرارة.
من أعراض التهاب المرارة الغثيان والقيء وآلام البطن. الألم يكون عادة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وقد يزداد سوءا عندما تأخذ أنفاسا عميقة، وقد تشعر أيضا بألم في ظهرك أو كتفك الأيمن.
إذا كنت تعتقد أن لديك مشكلة سيقوم طبيبك بفحصك وقد يرغب في أخذ عينة من دمك للبحث عن علامات على أن جسمك يكافح العدوى. ربما سيجري لك صورة مثل صورة بالموجات فوق الصوتية، وصورة بالأشعة السينية للبطن.
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بعض حصوات المرارة لا تسبب مشاكل ويمكن أن تترك دون إزالة. ولكن إذا سببت الحصوة أعراضا فقد يوصي الطبيب بعملية جراحية لاستئصال المرارة.
لا مشكلة تحدث نتيجة استئصال المرارة، إذ أن عصارة الصفراء التي يصنعها الكبد سوف تتدفق مباشرة إلى الأمعاء.
يعتقد الباحثون أن هرمون الاستروجين الأنثوي يلعب دورا في حصاة المرارة، إذ يمكن أن يزيد كمية الكوليسترول في الصفراء. أيضا قد يؤدي الحمل إلى تراكم ما يسمى المرارة الحمأة gallbladder sludge ، وهي سائل سميك لا يمتصه الجسم بسهولة.
إذا كان شخص في عائلتك لديه حصى في المرارة فإن فرصة إصابتك بحصى المرارة تصبح أعلى. ويعتقد الباحثون أن بعض الجينات يمكن أن ترفع كمية الكوليسترول في الصفراء. أيضا إذا كان الشخص مصابا بالسكري فإن هذا قد يزيد خطر حصوات المرارة.
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن فقد يصنع جسمك المزيد من الكوليسترول، مما يعني زيادة محتملة في خطر حصى المرارة، وإذا كنت تحمل معظم وزنك حول خصرك بدلا من الوركين والفخذين فإن هذا قد يزيد احتمالية إصابتك بحصى في المرارة.
إذا قمت بإنقاص وزنك بسرعة كبيرة (عبر ريجيم قاسي وسريع) فمن المحتمل أن تتكون لديك حصى في المرارة، لأن العمليات الجراحية لفقدان الوزن والوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية قد تكون قاسية على المرارة. أيضا فقدان الوزن ثم اكتسابه مجددا مرارا وتكرارا قد يزيد خطر حصى المرارة. النصائح الطبية توصي بفقدان تدريجي وبطيء للوزن، لا يتجاوز كيلوغرام واحد أسبوعيا.
تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون يمكن أن يزيد من فرص تكون حصوات المرارة. أيضا من المرجح أن تكون لديك مشاكل في المرارة إذا لم تكن تتناول الكثير من الألياف في نظامك الغذائي أو إذا كنت تتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض.
حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة يمكن أن يرفع فرص حصوات المرارة لديك لأنها تحتوي على هرمون الاستروجين. أيضا أدوية الفايبريت fibrates والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، تم ربطها بمرض المرارة لأنها يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول في الصفراء.
يزداد خطر حصوات المرارة بعد بلوغ سن 40، ولكن يمكنك القيام ببعض الأمور المساعدة على تقليله، مثل الحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن الحميات القاسية والسريعة، تناول الكثير من الألياف والدهون الجيدة مثل الزيتون وزيت السمك، وتقليل تناول الحبوب المكررة كالخبز الأبيض، تناول خبز القمح الكامل بدلا من الخبز الأبيض، والأرز البني بدلا من الأبيض.
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