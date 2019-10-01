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بالصور
كيف تتحرر من الإدمان على الهاتف الذكي؟
شغل نمط عدم المقاطعة "Do Not Disturb"، مثلا يمكنك إيقاف كافة المكالمات والتنبيهات بين 5 و 9 مساء وبعد منتصف الليل.
1/10/2019
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ملايين الأشخاص لا يستطيعون الابتعاد عن هواتفهم ويشعرون بالضيق والعصبية إذا فقدوه أو نفد شحنه.
إذا كنت مدمنا على هاتفك المحمول، فاطمئن أنت لست وحدك، فملايين الأشخاص أصبحوا مدمنين على الهاتف حتى تحول إلى وباء عالمي، فالإفراط في استعمال الهواتف الذكية يسبب العديد من الأضرار مثل حدوث ألم في الأصابع والرسغ نتيجة الكتابة ولعب الألعاب، والتهاب أربطة اليدين
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التعرض للبكتيريا، فالهاتف هو ناقل للجراثيم. ويسبب الإدمان على الهاتف الإصابة بمرض متلازمة " الاهتزازات الشبحية"، وهي الشعور بأن الهاتف يهتز بينما في الحقيقة هو ساكن.
ألم العنق، والناجم عن وضعية الرأس باتجاه الأمام التي يتخذها مستعمل الهاتف المحمول، مما يؤدي لضغط على العنق ويقود لهذه الآلام، ونقدم لك في هذا العرض نصائح لكسر إدمانك على الهتف المحمول.
استعمال التطبيقات التي تخبرك كم الوقت الذي تقضيه على الهاتف، وكم دقيقة قضيت في كل تطبيق، فإن معرفة هذه المعلومة تجعلك أكثر وعيا لمدى مكوثك على الهاتف.
إيقاف التنبيهات، سيجعلك تشعر بالراحة وتصبح أكثر إنتاجية، أما إذا كانت هناك اتصالات أو رسائل مهمة لا تستطيع تفويتها مثل رسائل زوجتك أو ابنك، فيمكنك ضبط هاتفك بحيث لا يعطي تنبيهات إلا عند وصول رسائل من هؤلاء الأشخاص.
ضع شريطا مطاطيا على هاتفك، كتذكير لنفسك بأن لا تفتح الهاتف دون حاجة. وإذا كنت لا تريد وضع شريط مطاطي فيمكنك ضبط حافظة الشاشة screensaver لتسألك: "هل تحتاج حقًا للدخول إلى هاتفك؟"، هذا قد يوفر عليك 45 دقيقة من التصفح
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استخدام المنبه التقليدي للاستيقاظ صباحا بدلا من منبه الهاتف حتى لا تكون عرضة لإطفاء المنبه ثم البدء بتصفح البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي
يقترح الخبراء تجربة الابتعاد عن هاتفك لمدة 3 أيام، أو أن تخصص ساعة أو ساعتين مساء كل يوم تبتعد فيها تماما عن الهاتف ستمكنك من العثور على أشياء جديدة وصحية للقيام بها .
قم ببعض الأنشطة التي لا تتطلب شيئا إلكترونيا! مثل قراءة كتاب أو الذهاب إلى الحديقة، مع ضرورة عدم نشر صور عن أي من ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا يمكنك دعوة بعض الأصدقاء لمقابلتك لتناول القهوة أو الركض، أخبرهم أنك تقوم بإيقاف تشغيل هاتفك، وقد يقررون فعل الشيء نفسه.
شغل نمط عدم المقاطعة "Do Not Disturb"، مثلا يمكنك إيقاف كافة المكالمات والتنبيهات بين 5 و 9 مساء وبعد منتصف الليل.
تخلص من التطبيقات المضيعة لوقتك، فمثلا تم تصميم الألعاب لجعلك تعود لها وتلعبها باستمرار، ولكن هذا لن يحدث إذا لم تكن اللعبة موجودة أصلا على هاتفك. أيضا يمكنك إزالة تطبيقات الفيسبوك وغيرها من الهاتف، وبذلك أنت لن تدخل على الفيسبوك إلا من الكمبيوتر، مما يعني استعمالا أقل.
عند الجلوس على مائدة الطعام دع هاتفك بعيدا، لا تسمح للهاتف أن يخطف منك لذة تناول العشاء مع عائلتك، كما أن استعمالك للهاتف قد يجعلك غير واع لما تأكله مما يجعلك تأكل أكثر.
استبدل هاتفك الذكي بهاتف غبي، لا يحتوي على انترنت أو تطبيقات، هاتف قادر فقط على إجراء المكالمات وتلقي الرسائل النصية. هذا الخيار جيد وأيضا سيوفر عليك الكثير من المال.
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