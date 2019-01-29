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بالصور
العنابي إلى نهائي آسيا بعد رباعية في الشباك الإماراتية
المنتخب القطري يقسو على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة محلقا إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم
29/1/2019
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المنتخب القطري يقسو على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة محلقا إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم.
لاعب المنتخب القطري بوعلام الخوخي يحتفل بتسجيله الهدف الأول في شباك المنتخب الإماراتي.
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لاعبوا المنتخب القطري يطيرون فرحا بتسجيل أول الأهداف في شباك المنتخب الإماراتي.
لاعبوا المنتخب القطري في فرحة عارمة بقنصهم أول الأهداف.
حائط الصد القطري كان عقبة كأداء في وجه كل الهجمات الإماراتية المستميته في محاولتهم للتسجيل بلا فائدة تذكر.
لاعب المنتخب القطري المعز علي يصعق المنتخب الإماراتي بالهدف الثاني.
حسن الهيدوس يعمق جراح الإماراتيين بهدف ثالث لولبي.
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حامد إسماعيل يطلق هدف الرحمة على شباك المنتخب الإماراتي ليختم الملحمة الكروية برباعية نظيفة للمنتخب القطري في شباك نظيره الإماراتي صاعدا للمباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم.
حارس مرمى المنتخب الإماراتي مفترشا أرض الملعب بعد فشله في صد الهدف القطري الرابع.
مدرب المنتخب الإماراتي ألبرتو زاكروني مذهولا من هول الهزيمة الثقيلة التي لحقت بفريقه.
فازوا بشرف وبروح عالية واحتفلوا..... ثم خروا سجدا شكرا لله واهب الفوز..... إنه العنابي
بعض مشجعي المنتخب الإماراتي يرشقون لاعبي المنتخب القطري بزجاجات المياه بعد أن أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز المنتخب القطري بالمباراة ليلاقي منتخب اليابان في نهائي كأس آسيا لكرة القدم.
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