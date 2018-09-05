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احتجاجات مدينة البصرة

أسفرت الاشتباكات عن مقتل المتظاهر" ياسر مكي "، وطالب مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان مهدي التميمي بالتحقيق فورا في مقتله
أسفرت الاشتباكات عن مقتل المتظاهر" ياسر مكي "، وطالب مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان مهدي التميمي بالتحقيق فورا في مقتله
5/9/2018

آخر مستجدات الاحتجاجات في مدينة البصرة العراقية ضد سوء الخدمات والفساد 

عمت المظاهرات مدن جنوب العراق بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توافر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية
عمت المظاهرات مدن جنوب العراق بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توافر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية
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اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في محافظة البصرة
اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في محافظة البصرة
أسفرت الاشتباكات عن مقتل المتظاهر" ياسر مكي "، وطالب مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان مهدي التميمي بالتحقيق فورا في مقتله
أسفرت الاشتباكات عن مقتل المتظاهر" ياسر مكي "، وطالب مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان مهدي التميمي بالتحقيق فورا في مقتله
أحرق المتظاهرون مقر الإدارة المحلية احتجاجا على مقتل أحد المحتجين
أحرق المتظاهرون مقر الإدارة المحلية احتجاجا على مقتل أحد المحتجين
ارتفعت حصيلة قتلى المتظاهرين إلى 6 أشخاص وإصابة العشرات من المحتجين على سوء الخدمات الحكومية والفساد
ارتفعت حصيلة قتلى المتظاهرين إلى 6 أشخاص وإصابة العشرات من المحتجين على سوء الخدمات الحكومية والفساد
أعلنت السلطات العراقية حظر التجوال في البصرة بعد اشتباكات دامية مع المتظاهرين، وحالة من الغضب تسود أهالي المحافظة
أعلنت السلطات العراقية حظر التجوال في البصرة بعد اشتباكات دامية مع المتظاهرين، وحالة من الغضب تسود أهالي المحافظة
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