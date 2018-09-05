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بالصور
احتجاجات مدينة البصرة
أسفرت الاشتباكات عن مقتل المتظاهر" ياسر مكي "، وطالب مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان مهدي التميمي بالتحقيق فورا في مقتله
5/9/2018
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آخر مستجدات الاحتجاجات في مدينة البصرة العراقية ضد سوء الخدمات والفساد
عمت المظاهرات مدن جنوب العراق بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توافر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية
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اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في محافظة البصرة
أسفرت الاشتباكات عن مقتل المتظاهر" ياسر مكي "، وطالب مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان مهدي التميمي بالتحقيق فورا في مقتله
أحرق المتظاهرون مقر الإدارة المحلية احتجاجا على مقتل أحد المحتجين
ارتفعت حصيلة قتلى المتظاهرين إلى 6 أشخاص وإصابة العشرات من المحتجين على سوء الخدمات الحكومية والفساد
أعلنت السلطات العراقية حظر التجوال في البصرة بعد اشتباكات دامية مع المتظاهرين، وحالة من الغضب تسود أهالي المحافظة
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