البث الحي

بالصور

أماكن مهجورة حول العالم

4/9/2018

 أماكن مهجورة حول العالم

تايوان.. هل تشعر بماذا تريد أن تخبره لنا هذه الدبابة المهترئة؟
تايوان.. هل تشعر بماذا تريد أن تخبره لنا هذه الدبابة المهترئة؟
اعلان
غيرنسي.. هل تشتم رائحة الدماء؟.. في هذا المكان تحت الأرض كان يعالج المصابون الألمان في حقبة الحرب العالمية
غيرنسي.. هل تشتم رائحة الدماء؟.. في هذا المكان تحت الأرض كان يعالج المصابون الألمان في حقبة الحرب العالمية
مهما أبدع مهندسو الطائرات لن يتمكنوا من رسم هذه اللوحة
مهما أبدع مهندسو الطائرات لن يتمكنوا من رسم هذه اللوحة
شانغهاي.. هنا كانت تصنع السفن وتبحر إلى أبعد الآفاق
شانغهاي.. هنا كانت تصنع السفن وتبحر إلى أبعد الآفاق
بوليفيا.. مقبرة للقطارات القديمة
بوليفيا.. مقبرة للقطارات القديمة
كندا.. هل بقي أحد ممن ركب هذه الحافلات على قيد الحياة أم أنهم في دار عجزة كحالها؟
كندا.. هل بقي أحد ممن ركب هذه الحافلات على قيد الحياة أم أنهم في دار عجزة كحالها؟
اعلان
فرنسا.. حزن المشهد يذكرنا بقول محمود درويش: فالقلب يصدأ كالحديد فلا يئن ولا يحنُّ
فرنسا.. حزن المشهد يذكرنا بقول محمود درويش: فالقلب يصدأ كالحديد فلا يئن ولا يحنُّ
ترى كم ميناء زارت وكم محيط عبرت.. هل تستطيع الخروق إخبارنا؟
ترى كم ميناء زارت وكم محيط عبرت.. هل تستطيع الخروق إخبارنا؟
مخلفات طائرة من الحرب العالمية الثانية بالقرب من كيمي غرب بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة
مخلفات طائرة من الحرب العالمية الثانية بالقرب من كيمي غرب بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة
المزيد من صالة عرض

فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس

الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)