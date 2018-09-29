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المهرجان السنوي لانتهاء موسم رعي الأبقار بجبال الألب

29/9/2018

في آخر سبت من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام يحتفل المزارعون رعاة الأبقار المنتجون للجبن الفاخر بنهاية موسم رعي أبقارهم في الربيع والصيف بمروج جبال الألب الخضراء.

في هذا اليوم يزين المزارعون والرعاة أبقارهم بالزهور والأجراس ذات الأصوات المميزة ويقودونها في رحلة العودة محتفلين بنهاية موسم الرعي والإنتاج الوفير من الأجبان، تمهيدا للعودة إلى الحظائر لقضاء الشتاء عند سفوح الألب في البلدان الأوربية التي تتشارك الحدود في جبال الألب غربا "فرنسا وإيطاليا وسويسرا" وشرقا "إيطاليا والنمسا وسويسرا وألمانيا وليخنشتاين وسلوفينيا".

الأبقار مزينة تسير خلف رعاتها وضروعها ممتلئة بالحليب في رحلة العودة إلى الحظيرة لقضاء الشتاء
الأبقار مزينة تسير خلف رعاتها وضروعها ممتلئة بالحليب في رحلة العودة إلى الحظيرة لقضاء الشتاء
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أطفال قرية في الجانب السويسري من جبال الألب في أزيائهم الشعبية المحلية يتقدمون احتفال قريتهم بعودة بقراتهم في نهاية موسم رعي الأبقار
أطفال قرية في الجانب السويسري من جبال الألب في أزيائهم الشعبية المحلية يتقدمون احتفال قريتهم بعودة بقراتهم في نهاية موسم رعي الأبقار
بقرات قرية سانت سيرغ السويسرية مزينات بالزهور والأجراس في رحلة العودة الاحتفالية بنهاية موسم الرعي بمروج جبال الألب لقضاء فصل الشتاء في حظائر القرية
بقرات قرية سانت سيرغ السويسرية مزينات بالزهور والأجراس في رحلة العودة الاحتفالية بنهاية موسم الرعي بمروج جبال الألب لقضاء فصل الشتاء في حظائر القرية
مراحل رعاية وتنظيف أقراص جبن جبال الألب خلال تخزينه حتى تمام النضوج ليكون جاهزا للبيع
مراحل رعاية وتنظيف أقراص جبن جبال الألب خلال تخزينه حتى تمام النضوج ليكون جاهزا للبيع
أحد المزارعين من رعاة الأبقار يتابع مراحل نضوج أقراص الجبن الفاخر الذي أنتجه خلال موسم الرعي السنوي بجبال الألب.
أحد المزارعين من رعاة الأبقار يتابع مراحل نضوج أقراص الجبن الفاخر الذي أنتجه خلال موسم الرعي السنوي بجبال الألب.
رعاة الأبقار السويسريون في ملابسهم المزركشة يتقدمون موكب أبقار قريتهم فرحين بموسم الرعي الجيد
رعاة الأبقار السويسريون في ملابسهم المزركشة يتقدمون موكب أبقار قريتهم فرحين بموسم الرعي الجيد
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أطفال قرية سان سيرغ السويسرية يتقدمون موكب بقرات قريتهم خلال اختراقه لإحدى البلدات في طريقهم لقريتهم
أطفال قرية سان سيرغ السويسرية يتقدمون موكب بقرات قريتهم خلال اختراقه لإحدى البلدات في طريقهم لقريتهم
أحد المزارعين يتفحص بقراته قبيل إدخالها للحظيرة لقضاء فصل الشتاء
أحد المزارعين يتفحص بقراته قبيل إدخالها للحظيرة لقضاء فصل الشتاء
أحد المزارعين يضع نموذجا لبقرة حول عنقه خلال الاحتفال
أحد المزارعين يضع نموذجا لبقرة حول عنقه خلال الاحتفال
آخر ليلة للأبقار خراج حظائرها في ختام موسم الرعي السنوي
آخر ليلة للأبقار خراج حظائرها في ختام موسم الرعي السنوي
الأجراس بعد خلعها من رقاب الأبقار أمام أكوام من الحطب أعدها المزراعون لتدفئة منازلهم وحظائر الماشية خلال قضائهم فصل الشتاء
الأجراس بعد خلعها من رقاب الأبقار أمام أكوام من الحطب أعدها المزراعون لتدفئة منازلهم وحظائر الماشية خلال قضائهم فصل الشتاء
الأبقار داخل حظائرها بعد انتهاء المهرجان السنوي لنهاية موسم الرعي بجبال الألب
الأبقار داخل حظائرها بعد انتهاء المهرجان السنوي لنهاية موسم الرعي بجبال الألب
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