المهرجان السنوي لانتهاء موسم رعي الأبقار بجبال الألب

في آخر سبت من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام يحتفل المزارعون رعاة الأبقار المنتجون للجبن الفاخر بنهاية موسم رعي أبقارهم في الربيع والصيف بمروج جبال الألب الخضراء.

في هذا اليوم يزين المزارعون والرعاة أبقارهم بالزهور والأجراس ذات الأصوات المميزة ويقودونها في رحلة العودة محتفلين بنهاية موسم الرعي والإنتاج الوفير من الأجبان، تمهيدا للعودة إلى الحظائر لقضاء الشتاء عند سفوح الألب في البلدان الأوربية التي تتشارك الحدود في جبال الألب غربا "فرنسا وإيطاليا وسويسرا" وشرقا "إيطاليا والنمسا وسويسرا وألمانيا وليخنشتاين وسلوفينيا".