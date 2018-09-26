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فنان سوري يوثق التعذيب في سجون الأسد

الفنان السوري المعارض نجاح البقاعي يرسم مشاهد التعذيب ونقل الجثث في سجون النظام السوري.
الفنان السوري المعارض نجاح البقاعي يرسم مشاهد التعذيب ونقل الجثث في سجون النظام السوري.
26/9/2018

الفنان السوري المعارض نجاح البقاعي يرسم مشاهد التعذيب ونقل الجثث في سجون النظام السوري.

يوثق البقاعي التجربة التي عايشها بنفسه عندما اعتقل مرتين بعد الثورة السورية.
يوثق البقاعي التجربة التي عايشها بنفسه عندما اعتقل مرتين بعد الثورة السورية.
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يعيش البقاعي حاليا مع أسرته في المنفى بباريس.
يعيش البقاعي حاليا مع أسرته في المنفى بباريس.
يقول البقاعي "أشعر أن من واجبي أن أواصل الثورة" و"كل مرة أحاول تغيير موضوع رسوماتي.. أعود لنفس الشيء".
يقول البقاعي "أشعر أن من واجبي أن أواصل الثورة" و"كل مرة أحاول تغيير موضوع رسوماتي.. أعود لنفس الشيء".
يؤكد البقاعي: "إذا ما توقفت عن الرسم في هذا الموضوع فهذا يعني أنني استسلمت وقلت لبشار: أجل لقد انتصرت في الحرب علينا".
يؤكد البقاعي: "إذا ما توقفت عن الرسم في هذا الموضوع فهذا يعني أنني استسلمت وقلت لبشار: أجل لقد انتصرت في الحرب علينا".
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