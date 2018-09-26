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بالصور
فنان سوري يوثق التعذيب في سجون الأسد
الفنان السوري المعارض نجاح البقاعي يرسم مشاهد التعذيب ونقل الجثث في سجون النظام السوري.
26/9/2018
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الفنان السوري المعارض نجاح البقاعي يرسم مشاهد التعذيب ونقل الجثث في سجون النظام السوري.
يوثق البقاعي التجربة التي عايشها بنفسه عندما اعتقل مرتين بعد الثورة السورية.
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يعيش البقاعي حاليا مع أسرته في المنفى بباريس.
يقول البقاعي "أشعر أن من واجبي أن أواصل الثورة" و"كل مرة أحاول تغيير موضوع رسوماتي.. أعود لنفس الشيء".
يؤكد البقاعي: "إذا ما توقفت عن الرسم في هذا الموضوع فهذا يعني أنني استسلمت وقلت لبشار: أجل لقد انتصرت في الحرب علينا".
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