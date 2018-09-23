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القطار الطلقة!

انطلاق أول رحلة للقطار فائق السرعة من مدينة هونغ كونغ إلى إقليمي قوانغتشو وشينتشن
انطلاق أول رحلة للقطار فائق السرعة من مدينة هونغ كونغ إلى إقليمي قوانغتشو وشينتشن
23/9/2018

هونغ كونغ تطلق أول قطار فائق السرعة يربطها بالبر الصيني الرئيسي.

انطلاق أول رحلة للقطار فائق السرعة من مدينة هونغ كونغ إلى إقليمي قوانغتشو وشينتشن
انطلاق أول رحلة للقطار فائق السرعة من مدينة هونغ كونغ إلى إقليمي قوانغتشو وشينتشن
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تصل سرعة القطار الذي يحمل مئات المسافرين إلى أكثر من 200 كيلومترا/بالساعة ويصل إلى هونغ كونغ في 20 دقيقة فقط
تصل سرعة القطار الذي يحمل مئات المسافرين إلى أكثر من 200 كيلومترا/بالساعة ويصل إلى هونغ كونغ في 20 دقيقة فقط
بسبب سرعته الفائقة يسهل التنقل بين هونغ كونغ وشينتشن وقوانغتشو خلال ساعة واحدة
بسبب سرعته الفائقة يسهل التنقل بين هونغ كونغ وشينتشن وقوانغتشو خلال ساعة واحدة
كثير من الركاب عبروا عن سعادتهم بالرحلة والتقطوا صور "سيلفي" مع القطار
كثير من الركاب عبروا عن سعادتهم بالرحلة والتقطوا صور "سيلفي" مع القطار
أثار المشروع جدلا كبيرا بسبب تكلفته التي وصلت إلى 11 مليار دولار
أثار المشروع جدلا كبيرا بسبب تكلفته التي وصلت إلى 11 مليار دولار
كما أثار مخاوف آخرين الذين واعتبروا أنه سيجبر هونغ كونغ على التخلي عن جزء من صلاحياتها للصين للمرة الأولى
كما أثار مخاوف آخرين الذين واعتبروا أنه سيجبر هونغ كونغ على التخلي عن جزء من صلاحياتها للصين للمرة الأولى
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تبلغ تكلفة تذكرة الدرجة الثانية إلى شينتشن 11 دولارا أمريكيا، بينما تصل تكلفة السفر إلى بيجين 160 دولارا
تبلغ تكلفة تذكرة الدرجة الثانية إلى شينتشن 11 دولارا أمريكيا، بينما تصل تكلفة السفر إلى بيجين 160 دولارا
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