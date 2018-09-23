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بالصور
القطار الطلقة
23/9/2018
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هونغ كونغ تطلق أول قطار فائق السرعة يربطها بالبر الصيني الرئيسي
انطلاق أول رحلة للقطار فائق السرعة من مدينة هونغ كونغ إلى إقليمي قوانغتشو وشينتشن
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تبلغ تكلفة تذكرة الدرجة الثانية إلى شينتشن 11 دولارا أمريكيا، بينما تسافر إلى بيجين 160 دولارا
بسبب سرعته الفائقة يسهل التنقل بين هونغ كونغ وشينتشن وقوانغتشو خلال ساعة واحدة
عبر الركاب عن سعادتهم بالرحلة فالتقطوا صور السيلفي مع القطار
أثار المشروع الذي يبلغ طوله 26 كيلومترا جدلا كبيرا بسبب تكلفته التي وصلت إلى 11 مليون دولار
أثار مخاوف البعض اعتبروا أنه سيجبر هونغ كونغ على التخلي عن جزء من صلاحياتها للصين للمرة الأولى
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تصل سرعة القطار الذي يحمل مئات المسافرين إلى أكثر من 200 كيلومترا/ بالساعة ويصل إلى هونغ كونغ في 20 دقيقة فقط
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