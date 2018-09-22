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بالصور
حيوانات مهددة بالانقراض
22/9/2018
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يوجد الكثير من الحيوانات المهددة بالانقراض على وجه الأرض، وهذه أبرزها.
النمر السيبيري، يعتبر أكبر نوع من القطط الكبيرة في العالم، وهو مهدد بالانقراض، ومن أبرز الأسباب استخدام أعضاء النمر في أساليب العلاج التقليدية في الصين
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ببغاء "هاياسينث مكاو" من أكبر أنواع الببغاوات في العالم، ألوانه الزاهية وطوله جعلت منه صيدا ثمينا للتجار
قرد البونوبو، يعيش هذا النوع في غابات الكونغو الاستوائية فقط، ومن أكبر الأخطار التي يواجهها هي حب الصيادين لقتله وأكله.
دب الباندا، السبب الرئيسي لتهديد الباندا العملاق هو استغلال بيئته الطبيعية بالزراعة.
الغوريلا الجبلي، يهدد وجوده الصيد، كما أنه يصاب بالعدوى من الأمراض التي يحملها الإنسان
وحيد القرن الأسود، قلت أعداده بأكثر من 90% على مر السبعين عام الماضية بسبب الصيد.
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سلاحف منقار الصقر، قل تعدادها بنسبة 80% على مر الثلاث أجيال الماضية ومهددة بسبب تجارة الصدف.
القرد السومطري.. نسبة لجزيرة سومطرا بإندونيسيا، تقلصت أعداده بنسبة 80% كما تعرض لضرر كبير بعد حدوث تسونامي في 2004
حوت الزعنفة، منعت منظمة الحيتان العالمية صيده بشكل كامل حيث قلت أعداده عن 30 ألف حوت.
الفيل الأسيوي، أكبر خطر في شرق آسيا هو هجوم الفيلة ولحاجتها الضخمة من الطعام والمساحات الخضراء أثرت سلبا على تعايشها مع الإنسان.
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