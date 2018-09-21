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هوس آيفون الجديد

تتكرر نفس اللقطة لمحبي هواتف أبل وحاملي الأيفون في نفس التوقيت من كل عام.
تتكرر نفس اللقطة لمحبي هواتف أبل وحاملي الأيفون في نفس التوقيت من كل عام.
21/9/2018

شركة أبل تطلق نسختيها من هواتف آيفون الجديدة وساعتها الذكية في 30 دولة. 

تجمع العشرات ممن لديهم هوس شراء هواتف آيفون أمام متاجر أبل في العاصمة البريطانية لندن.
تجمع العشرات ممن لديهم هوس شراء هواتف آيفون أمام متاجر أبل في العاصمة البريطانية لندن.
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لم تكتف شركة أبل بإغراء زبائنها بالهواتف الجديدة، بل كان للعاملين الذين أظهروا الابتسامة العريضة والتصفيق بالأيدي ترحيبا بالمشتريين الجدد دورا آخر .
لم تكتف شركة أبل بإغراء زبائنها بالهواتف الجديدة، بل كان للعاملين الذين أظهروا الابتسامة العريضة والتصفيق بالأيدي ترحيبا بالمشتريين الجدد دورا آخر .
أطلقت أبل نسختيها الجديدتين iphone xs و iphone xs max في 30 دولة.
أطلقت أبل نسختيها الجديدتين iphone xs و iphone xs max في 30 دولة.
يحمل الهاتفان تقنيات جديدة من حيث الحجم والوزن وسرعة الأداء مقارنة بهاتف iphone x الذي أطلقته الشركة العام الماضي.
يحمل الهاتفان تقنيات جديدة من حيث الحجم والوزن وسرعة الأداء مقارنة بهاتف iphone x الذي أطلقته الشركة العام الماضي.
كشفت أبل عن النسخة الرابعة من ساعات أبل الذكية التي تحمل مواصفات تختلف عن نظيرتها من الجيل القديم.
كشفت أبل عن النسخة الرابعة من ساعات أبل الذكية التي تحمل مواصفات تختلف عن نظيرتها من الجيل القديم.
فهل أنت ممن يقف من أجل هاتف آيفون الجديد؟
فهل أنت ممن يقف من أجل هاتف آيفون الجديد؟
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