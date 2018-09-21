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بالصور
هوس آيفون الجديد
تتكرر نفس اللقطة لمحبي هواتف أبل وحاملي الأيفون في نفس التوقيت من كل عام.
21/9/2018
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شركة أبل تطلق نسختيها من هواتف آيفون الجديدة وساعتها الذكية في 30 دولة.
تجمع العشرات ممن لديهم هوس شراء هواتف آيفون أمام متاجر أبل في العاصمة البريطانية لندن.
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لم تكتف شركة أبل بإغراء زبائنها بالهواتف الجديدة، بل كان للعاملين الذين أظهروا الابتسامة العريضة والتصفيق بالأيدي ترحيبا بالمشتريين الجدد دورا آخر .
أطلقت أبل نسختيها الجديدتين iphone xs و iphone xs max في 30 دولة.
يحمل الهاتفان تقنيات جديدة من حيث الحجم والوزن وسرعة الأداء مقارنة بهاتف iphone x الذي أطلقته الشركة العام الماضي.
كشفت أبل عن النسخة الرابعة من ساعات أبل الذكية التي تحمل مواصفات تختلف عن نظيرتها من الجيل القديم.
فهل أنت ممن يقف من أجل هاتف آيفون الجديد؟
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