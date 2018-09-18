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ميغان تدعم مبادرة في المركز الإسلامي بلندن

18/9/2018

أطلقت دوقة ساسيكس ميغان ماركل مشروع خيري لكتاب طهي، وذلك لدعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل.

شكلت مجموعة من النساء مبادرة "مطبخ الحي" في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي في العاصمة البريطانية.
شكلت مجموعة من النساء مبادرة "مطبخ الحي" في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي في العاصمة البريطانية.
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يضم المؤلف 50 وصفة تقدمها نساء تأثرت حياتهن بحادث حريق برج غرينفيل في يناير 2017.
يضم المؤلف 50 وصفة تقدمها نساء تأثرت حياتهن بحادث حريق برج غرينفيل في يناير 2017.
تتنوع الوصفات في الكتاب من أنحاء أوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط.
تتنوع الوصفات في الكتاب من أنحاء أوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط.
وكتبت دوقة ساسيكس مقدمة الكتاب وشاركت في طهي الوصفات، وأرادت أن توفر دعما ماليا للمشروع من خلال المبيعات.
وكتبت دوقة ساسيكس مقدمة الكتاب وشاركت في طهي الوصفات، وأرادت أن توفر دعما ماليا للمشروع من خلال المبيعات.
وذكرت ميغان أنها تشعر بأنها "مرتبطة" بالمشروع كمكان للنساء يتبادلن فيه "الضحك والحزن والبكاء ووصفات الطهي".
وذكرت ميغان أنها تشعر بأنها "مرتبطة" بالمشروع كمكان للنساء يتبادلن فيه "الضحك والحزن والبكاء ووصفات الطهي".
وكتبت دوقة ساسيكس في مقدمة الكتاب إن هذا المطبخ يجمع الثقافات معا تحت سقف واحد.
وكتبت دوقة ساسيكس في مقدمة الكتاب إن هذا المطبخ يجمع الثقافات معا تحت سقف واحد.
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