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المطبخ العربي: مهرجان الألوان والنكهات

اللبنة اللبنانية، والفول المصري، والحمص الأردني، والفلافل السورية، والسلطة الفلاحية الفلسطينية تجتمع صباحاً على كل موائدنا لترسم بألوانها لوحةً يكون فيها الوطن واحد بدون حدود، بدون سياسة، بدون تفرقة
اللبنة اللبنانية، والفول المصري، والحمص الأردني، والفلافل السورية، والسلطة الفلاحية الفلسطينية تجتمع صباحاً على كل موائدنا لترسم بألوانها لوحةً يكون فيها الوطن واحد بدون حدود، بدون سياسة، بدون تفرقة
6/8/2018

وهو بالتأكيد مهرجانٌ عالمي، فقد فاقت شهرة أطباقه الشهية جغرافية المكان ومفهوم الزمان: 

اللبنة اللبنانية، والفول المصري، والحمص الأردني، والفلافل السورية، والسلطة الفلاحية الفلسطينية تجتمع صباحاً على كل موائدنا لترسم بألوانها لوحةً يكون فيها الوطن واحد بدون حدود، بدون سياسة، بدون تفرقة
اللبنة اللبنانية، والفول المصري، والحمص الأردني، والفلافل السورية، والسلطة الفلاحية الفلسطينية تجتمع صباحاً على كل موائدنا لترسم بألوانها لوحةً يكون فيها الوطن واحد بدون حدود، بدون سياسة، بدون تفرقة
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قد يكون "البان كيك" لذيذاً، لكنه بالتأكيد لن يكون ألذ من "مسمِّن" المغرب العربي، الذي يُصنع من الدقيق والماء والزبدة والقليل من الملح والسكر، والكثير الكثير من الحب والجمال
قد يكون "البان كيك" لذيذاً، لكنه بالتأكيد لن يكون ألذ من "مسمِّن" المغرب العربي، الذي يُصنع من الدقيق والماء والزبدة والقليل من الملح والسكر، والكثير الكثير من الحب والجمال
أتسأل أحياناً كيف كان ليبدأ الجزائريون والمغاربة وجبة فطورهم الرمضانية، لو لم يصل المسلمون الأندلس، ولو لم يكن هناك مطبخٌ أندلسي أصلاً ليورِّثهم "حريراتَه"؟
أتسأل أحياناً كيف كان ليبدأ الجزائريون والمغاربة وجبة فطورهم الرمضانية، لو لم يصل المسلمون الأندلس، ولو لم يكن هناك مطبخٌ أندلسي أصلاً ليورِّثهم "حريراتَه"؟
حتى وإن كنت تقف أمام "بوفيه" طويل عريض وفيه كل ما لذ وطاب من الطعام، فأنت تعلم جيّداً بأنك لن تستطيع أبداً مقاومة سحر طبق التبولة والبابا غنوج
حتى وإن كنت تقف أمام "بوفيه" طويل عريض وفيه كل ما لذ وطاب من الطعام، فأنت تعلم جيّداً بأنك لن تستطيع أبداً مقاومة سحر طبق التبولة والبابا غنوج
هناك سلطة واحدة فقط تتربع على عرش السلطات في العالم العربي: الفتوش أو "أبو مليح" كما كان يناديها الفلسطينيين أيام زمان
هناك سلطة واحدة فقط تتربع على عرش السلطات في العالم العربي: الفتوش أو "أبو مليح" كما كان يناديها الفلسطينيين أيام زمان
هل يستطيع النباتيون التذمر من مطبخٍ يصنع من ورق العنب أكلة تذوب القلوب في حبها؟
هل يستطيع النباتيون التذمر من مطبخٍ يصنع من ورق العنب أكلة تذوب القلوب في حبها؟
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"يا رايحين ع حلب" تذكروا أنكم ذاهبين إلى "أم المحاشي والكِبب"
"يا رايحين ع حلب" تذكروا أنكم ذاهبين إلى "أم المحاشي والكِبب"
عندما يجمع إبداع المغرب العربي المتضادين، المالح والحلو، ليذوبا معاً في طاجين "اللحم الحلو" السحري
عندما يجمع إبداع المغرب العربي المتضادين، المالح والحلو، ليذوبا معاً في طاجين "اللحم الحلو" السحري
في مصر، الكوكتيل يأتيك على شكل "كشري"
في مصر، الكوكتيل يأتيك على شكل "كشري"
عادةً ما يعلو شعار "إن كنت مش قد المنسف لا تتفلسف" موائد الأردنيين في الأعراس والمناسبات.. فهذه الأكلة اللذيذة والدسمة قد يتسبب تناولها بدخول المرء في سباتٍ طويل نسبيّاً
عادةً ما يعلو شعار "إن كنت مش قد المنسف لا تتفلسف" موائد الأردنيين في الأعراس والمناسبات.. فهذه الأكلة اللذيذة والدسمة قد يتسبب تناولها بدخول المرء في سباتٍ طويل نسبيّاً
إن كنت تريد أن يزغرد لسانك فرحاً.. ما عليك سوى أن تذقه طبق البرياني الخليجي الشهير
إن كنت تريد أن يزغرد لسانك فرحاً.. ما عليك سوى أن تذقه طبق البرياني الخليجي الشهير
الكسكسي المغاربي الذي أوصل المطبخ العربي للعالمية
الكسكسي المغاربي الذي أوصل المطبخ العربي للعالمية
الكنافة النابلسية: تحلية بطعم الأجداد والوطن
الكنافة النابلسية: تحلية بطعم الأجداد والوطن
وكيف للمرء أن يُشفى من حب المقروض الجزائري بعد تذوقه؟
وكيف للمرء أن يُشفى من حب المقروض الجزائري بعد تذوقه؟
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