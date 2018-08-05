search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
بالصور
انقذوا أطفال اليمن
يعاني هذا الطفل المحتجز داخل أحد المستشفيات في صنعاء من سوء التغذية، وكأن فتحة فمه من التعب رسالة للعالم
5/8/2018
facebook
twitter
whatsapp
معاناة أطفال اليمن من مرض سوء التغذية الذي بات يفتك بأجسامهم الصغيرة:
يعاني هذا الطفل المحتجز داخل أحد المستشفيات في صنعاء من سوء التغذية، وكأن فتحة فمه من التعب رسالة للعالم
اعلان
فيما يفكر هذا في أن يجد أهله العلاج الذي يساعده على استعادة عافيته بعد أن خسر وزنه بسبب الحرب التي قطعت عنهم سبل الحياة
تعلو صرخاتهم وبكاءهم في محاولات يائسة لعل أصواتهم تصل للعالم
يتوسع المرض يوما بعد آخر وسط غياب تمام للمنظمات الدولية، وتفيد التقارير بأن هناك المئات من حالات الإصابة والوفاة
منظمة "يونيسيف " وصفت الحياة في اليمن بأنها "جحيما لا يطاق للأطفال" بسبب النزاع الدائر
شدد المنظمة على أن حياة أكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وأن هناك 1.8 مليون طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد
اعلان
أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات الوفاة ستكون الأعلى في اليمن بسبب تفشي مرض سوء التغذية
المزيد من صالة عرض
فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس
الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن
عودة المعتمرين إلي الحرم المكي
احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل
الأكثر قراءة
شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم
بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون
بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة
جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته