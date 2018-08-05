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انقذوا أطفال اليمن

يعاني هذا الطفل المحتجز داخل أحد المستشفيات في صنعاء من سوء التغذية، وكأن فتحة فمه من التعب رسالة للعالم
يعاني هذا الطفل المحتجز داخل أحد المستشفيات في صنعاء من سوء التغذية، وكأن فتحة فمه من التعب رسالة للعالم
5/8/2018

معاناة أطفال اليمن من مرض سوء التغذية الذي بات يفتك بأجسامهم الصغيرة: 

يعاني هذا الطفل المحتجز داخل أحد المستشفيات في صنعاء من سوء التغذية، وكأن فتحة فمه من التعب رسالة للعالم
يعاني هذا الطفل المحتجز داخل أحد المستشفيات في صنعاء من سوء التغذية، وكأن فتحة فمه من التعب رسالة للعالم
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فيما يفكر هذا في أن يجد أهله العلاج الذي يساعده على استعادة عافيته بعد أن خسر وزنه بسبب الحرب التي قطعت عنهم سبل الحياة
فيما يفكر هذا في أن يجد أهله العلاج الذي يساعده على استعادة عافيته بعد أن خسر وزنه بسبب الحرب التي قطعت عنهم سبل الحياة
تعلو صرخاتهم وبكاءهم في محاولات يائسة لعل أصواتهم تصل للعالم
تعلو صرخاتهم وبكاءهم في محاولات يائسة لعل أصواتهم تصل للعالم
يتوسع المرض يوما بعد آخر وسط غياب تمام للمنظمات الدولية، وتفيد التقارير بأن هناك المئات من حالات الإصابة والوفاة
يتوسع المرض يوما بعد آخر وسط غياب تمام للمنظمات الدولية، وتفيد التقارير بأن هناك المئات من حالات الإصابة والوفاة
منظمة "يونيسيف " وصفت الحياة في اليمن بأنها "جحيما لا يطاق للأطفال" بسبب النزاع الدائر
منظمة "يونيسيف " وصفت الحياة في اليمن بأنها "جحيما لا يطاق للأطفال" بسبب النزاع الدائر
شدد المنظمة على أن حياة أكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وأن هناك 1.8 مليون طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد
شدد المنظمة على أن حياة أكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وأن هناك 1.8 مليون طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات الوفاة ستكون الأعلى في اليمن بسبب تفشي مرض سوء التغذية
أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات الوفاة ستكون الأعلى في اليمن بسبب تفشي مرض سوء التغذية
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