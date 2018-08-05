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الوجه الآخر للعالم العربي

لا شيء يضاهي جمال مياه تعكس روح جبالها وقدسيّة سمائها
لا شيء يضاهي جمال مياه تعكس روح جبالها وقدسيّة سمائها
5/8/2018

في كل يومٍ تصحو فيه أوطاننا، يبوح لنا جمالها بسرّه، سرّه الذي يكمن في استثنائيّته الاعتيادية: 

هل تخيّلت يوماً أن تعيش في مدينة يلفها وشاحٌ أزرق تستطيع أنت أن تطرز قماشه بالورود والزهور؟
هل تخيّلت يوماً أن تعيش في مدينة يلفها وشاحٌ أزرق تستطيع أنت أن تطرز قماشه بالورود والزهور؟
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هذا الباب وُجِد ليدخل طارقه لا ليخرجه، فهو الملجأ وهو الدار وهو حب العائلة ودفء الجار
هذا الباب وُجِد ليدخل طارقه لا ليخرجه، فهو الملجأ وهو الدار وهو حب العائلة ودفء الجار
بينك وبين هذه المدينة العتيدة، مسافة جسر
بينك وبين هذه المدينة العتيدة، مسافة جسر
كيف يختلف اثنان على جمال مدينة لازال هرقل، بعد كل هذه السنين، يتمسك بها بكل ما أوتيت قبضته الأسطورية من قوة
كيف يختلف اثنان على جمال مدينة لازال هرقل، بعد كل هذه السنين، يتمسك بها بكل ما أوتيت قبضته الأسطورية من قوة
لا شيء يضاهي جمال مياه تعكس روح جبالها وقدسيّة سمائها
لا شيء يضاهي جمال مياه تعكس روح جبالها وقدسيّة سمائها
على المرء أن يزور مكاناً كهذا فقط، ليدرك أنه هو من ينتمي للطبيعة، لا العكس
على المرء أن يزور مكاناً كهذا فقط، ليدرك أنه هو من ينتمي للطبيعة، لا العكس
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وما سوق واقف إلّا لوحةٌ بيضاء يلّونها التجار كل يومٍ بقطع من القماش والسجاد
وما سوق واقف إلّا لوحةٌ بيضاء يلّونها التجار كل يومٍ بقطع من القماش والسجاد
عندما يكون الواقع أجمل من السراب بألف مرة
عندما يكون الواقع أجمل من السراب بألف مرة
لم يخطئ الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي حين قال عن القدس "فالصبح حر خارج العتبات لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحُكم نوافذ الرحمن"
لم يخطئ الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي حين قال عن القدس "فالصبح حر خارج العتبات لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحُكم نوافذ الرحمن"
هذا الطريق لا يسلكه من يعرفون وجهتهم، فقط أولئك الذين يتخذون من حياتهم رحلة يحق لهم فعل ذلك
هذا الطريق لا يسلكه من يعرفون وجهتهم، فقط أولئك الذين يتخذون من حياتهم رحلة يحق لهم فعل ذلك
هناك أماكن بمجرد دخولها، يذهب المرء في رحلة عبر الزمن
هناك أماكن بمجرد دخولها، يذهب المرء في رحلة عبر الزمن
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