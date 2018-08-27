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أكبر زواج جماعي يقام في كوريا الجنوبية

تستضيف كنيسة الوحدة في كوريا الجنوبية حفل زفاف جماعي يقدر بنحو أربعة آلاف زوج من 64 دولة
تستضيف كنيسة الوحدة في كوريا الجنوبية حفل زفاف جماعي يقدر بنحو أربعة آلاف زوج من 64 دولة
27/8/2018

أربعة آلاف زوج في حفل زفاف جماعي بكنيسة الوحدة في كوريا الجنوبية:

تستضيف كنيسة الوحدة في كوريا الجنوبية حفل زفاف جماعي يقدر بنحو أربعة آلاف زوج من 64 دولة
تستضيف كنيسة الوحدة في كوريا الجنوبية حفل زفاف جماعي يقدر بنحو أربعة آلاف زوج من 64 دولة
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شارك في الحفل الجماعي نحو 49 ألفا من المتزوجين عبر الإنترنت بحضور 30 ألفا من المتابعين والضيوف
شارك في الحفل الجماعي نحو 49 ألفا من المتزوجين عبر الإنترنت بحضور 30 ألفا من المتابعين والضيوف
كنيسة الوحدة أسسها القس الراحل "سون ميونج مون" عام 1954م
كنيسة الوحدة أسسها القس الراحل "سون ميونج مون" عام 1954م
تقع كنيسة الوحدة في مركز تشيونغ شيم العالمي للسلام في "جابيونغ" على بعد 75 كيلومترا شمال شرقي سول
تقع كنيسة الوحدة في مركز تشيونغ شيم العالمي للسلام في "جابيونغ" على بعد 75 كيلومترا شمال شرقي سول
كان "مون" يشرف على حفلات الزفاف الجماعية قبل وفاته عام 2012م عن عمر ناهز 92 عاما
كان "مون" يشرف على حفلات الزفاف الجماعية قبل وفاته عام 2012م عن عمر ناهز 92 عاما
بعد وفاة مون استلمت أرملته "هاك جان هان" الإشراف على حفلات الزواج الجماعي في كنيسة الوحدة
بعد وفاة مون استلمت أرملته "هاك جان هان" الإشراف على حفلات الزواج الجماعي في كنيسة الوحدة
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يقام حفل الزفاف في اليوم الذي يصادف الذكرى السادسة لوفاة المؤسس "صن ميونغ مون "
يقام حفل الزفاف في اليوم الذي يصادف الذكرى السادسة لوفاة المؤسس "صن ميونغ مون "
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