search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
بالصور
أكبر زواج جماعي يقام في كوريا الجنوبية
تستضيف كنيسة الوحدة في كوريا الجنوبية حفل زفاف جماعي يقدر بنحو أربعة آلاف زوج من 64 دولة
27/8/2018
facebook
twitter
whatsapp
أربعة آلاف زوج في حفل زفاف جماعي بكنيسة الوحدة في كوريا الجنوبية:
تستضيف كنيسة الوحدة في كوريا الجنوبية حفل زفاف جماعي يقدر بنحو أربعة آلاف زوج من 64 دولة
اعلان
شارك في الحفل الجماعي نحو 49 ألفا من المتزوجين عبر الإنترنت بحضور 30 ألفا من المتابعين والضيوف
كنيسة الوحدة أسسها القس الراحل "سون ميونج مون" عام 1954م
تقع كنيسة الوحدة في مركز تشيونغ شيم العالمي للسلام في "جابيونغ" على بعد 75 كيلومترا شمال شرقي سول
كان "مون" يشرف على حفلات الزفاف الجماعية قبل وفاته عام 2012م عن عمر ناهز 92 عاما
بعد وفاة مون استلمت أرملته "هاك جان هان" الإشراف على حفلات الزواج الجماعي في كنيسة الوحدة
اعلان
يقام حفل الزفاف في اليوم الذي يصادف الذكرى السادسة لوفاة المؤسس "صن ميونغ مون "
المزيد من صالة عرض
فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس
الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن
عودة المعتمرين إلي الحرم المكي
احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل
الأكثر قراءة
بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة
العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)
بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون
رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة