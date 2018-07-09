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تفريخ الدجاج في الصين

كما يتم فحص البيض يدويا للتأكد من جاهزيته لعملية التفريخ.
كما يتم فحص البيض يدويا للتأكد من جاهزيته لعملية التفريخ.
9/7/2018

صور تظهر عملية تفريخ البيض في أحد المصانع بالصين 

المصدر: رويترز 

يبدأ العاملون بترتيب البيض في حاويات بواسطة آلة خاصة.
يبدأ العاملون بترتيب البيض في حاويات بواسطة آلة خاصة.
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تنقل بعدها حاويات البيض إلى آلة تتولى فحصها ضوئيا
تنقل بعدها حاويات البيض إلى آلة تتولى فحصها ضوئيا
كما يتم فحص البيض يدويا للتأكد من جاهزيته لعملية التفريخ.
كما يتم فحص البيض يدويا للتأكد من جاهزيته لعملية التفريخ.
ثم تنقل حاويات البيض لحاضنة خاصة تحافظ على درجة حرارة مناسبة للتفريخ.
ثم تنقل حاويات البيض لحاضنة خاصة تحافظ على درجة حرارة مناسبة للتفريخ.
وتقوم آلة التفريخ بعملية تقليب متزامن للبيض لضمان نجاح عملية التفريخ.
وتقوم آلة التفريخ بعملية تقليب متزامن للبيض لضمان نجاح عملية التفريخ.
وبعد تفريخ الصيصان تنقل إلى أقفاص تمهيدا للمرحلة التالية.
وبعد تفريخ الصيصان تنقل إلى أقفاص تمهيدا للمرحلة التالية.
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في هذه المرحلة تفحص الصيصان طبيا للتأكد من خلوها من أي أمراض.
في هذه المرحلة تفحص الصيصان طبيا للتأكد من خلوها من أي أمراض.
ثم تجمع الصيصان في أقفاص بلاستيكية تمهيدا لنقلها للمزارع.
ثم تجمع الصيصان في أقفاص بلاستيكية تمهيدا لنقلها للمزارع.
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