search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
بالصور
تفريخ الدجاج في الصين
كما يتم فحص البيض يدويا للتأكد من جاهزيته لعملية التفريخ.
9/7/2018
facebook
twitter
whatsapp
صور تظهر عملية تفريخ البيض في أحد المصانع بالصين
المصدر: رويترز
يبدأ العاملون بترتيب البيض في حاويات بواسطة آلة خاصة.
اعلان
تنقل بعدها حاويات البيض إلى آلة تتولى فحصها ضوئيا
كما يتم فحص البيض يدويا للتأكد من جاهزيته لعملية التفريخ.
ثم تنقل حاويات البيض لحاضنة خاصة تحافظ على درجة حرارة مناسبة للتفريخ.
وتقوم آلة التفريخ بعملية تقليب متزامن للبيض لضمان نجاح عملية التفريخ.
وبعد تفريخ الصيصان تنقل إلى أقفاص تمهيدا للمرحلة التالية.
اعلان
في هذه المرحلة تفحص الصيصان طبيا للتأكد من خلوها من أي أمراض.
ثم تجمع الصيصان في أقفاص بلاستيكية تمهيدا لنقلها للمزارع.
المزيد من صالة عرض
فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس
الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن
عودة المعتمرين إلي الحرم المكي
احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل
الأكثر قراءة
بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون
رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة
ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية
شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم