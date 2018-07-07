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بالصور
خطوة كبيرة نحو الأمل
7/7/2018
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خطوة صغيرة لمايا، لكنها خطوة كبيرة نحو الأمل
ولدت الطفلة السورية مايا المرعي (8 سنوات) بدون أقدام، حيث اضطرت لاستخدام الأواني الفارغة للمشي، وانتشرت قصتها على منصات التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج #مايا_محمد_المرعي.
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الهلال الأحمر التركي ينقل مايا رفقة والدها من مخيم للنازحين في ريف إدلب إلى إسطنبول للعلاج والحصول على أطراف صناعية.
مايا كانت تستخدم علب التونة لكي تتمكن من المشي
قدما مايا الجديدتان
الطفلة مايا مرعي تخطو أولى خطواتها بقدميها الصناعيتين
الطفلة مايا مرعي تنتظر تركيب " قدميها الجديدتين مع ابتسامة أمل
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الدكتور محمد زكي المتخصص في صناعة الأطراف الصناعية غرد على تويتر " لن تمشي لوحدك إن شاء الله. سأكون دائما معك #مايا
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