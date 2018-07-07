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السامبا.. خارج المونديال

7/7/2018

اشتعلت مواقع التواصل بعد خروج منتخب البرازيل من ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم. 

اشتعلت مواقع التواصل بعد خروج منتخب البرازيل من ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم
اشتعلت مواقع التواصل بعد خروج منتخب البرازيل من ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم
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سير المباراة أثر سلبا على جماهير البرازيل في المدرجات فكانت النتيجة مخيبة للآمال - كازان/روسيا
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مشجع يبكي مرتديا لافتة لنجم المنتخب نيمار دا سيلفا - كازان/روسيا
للنساء أيضا نصيب في البكاء - كازان/روسيا
للنساء أيضا نصيب في البكاء - كازان/روسيا
خروج البرازيل كآخر منتخب من القارة اللاتينية مصنع المهارات الكروية سببت الحزن للأطفال أيضا - ريو دي جانيرو/البرازيل
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