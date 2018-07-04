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بالصور
قطيع الذئاب
وقع حادث الاعتداء الجماعي عام 2016 خلال مهرجان الثيران في بامبلونا من جماعة أطلقوا على أنفسهم "قطيع الذئاب"
4/7/2018
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قصة مصورة للمظاهرات التي خرجت ضد جماعةـ "قطيع الذئاب".
أسقطت محكمة إسبانية تهمة الاغتصاب عن 5 شبان اعتدوا جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، في قضية شغلت الرأي العام
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وقع حادث الاعتداء الجماعي عام 2016 خلال مهرجان الثيران في بامبلونا من جماعة أطلقوا على أنفسهم "قطيع الذئاب"
خرجت المظاهرات الرافضة لقرار المحكمة ووصفوها بـ "نظام العدالة الذكوري"
فيما تجمع آخرون أمام مبنى البرلمان الإسباني رفضا لإطلاق سراح "قطيع الذئاب"
انتقد عشرات الناشطين الحكم ورددوا هتافات غاضبة تقول "إنه اغتصاب وليس تحرشا"، بعد أن اكتفت المحكمة بقرار سجن كل منهم 9 سنوات بعدما قاموا بتصوير تحرشهم بالفتاة .
من بين المدانين الخمسة الذين سقطت عنهم التهمة ضابط في الحماية المدنية وآخر في الجيش .
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