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بالصور
اليوم العالمي للنمور
يحتفل باليوم العالمي للنمور في 29 يوليو من كل عام بدءاً من عام 2010
30/7/2018
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يوافق الـ 29 من يوليو اليوم العالمي للنمور :
يحتفل باليوم العالمي للنمور في 29 يوليو من كل عام بدءاً من عام 2010
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بدأ العمل به لأول مرة عام 2010 خلال قمة سان بطرسبرج للنمور في روسيا
جاء الإعلان لتحديد يوم 29 يوليو كيوم عالمي دولي للنمور و ذلك لضمان زيادة الوعي العالمي لحماية النمور وأماكن معيشتهم
الهدف الرئيسي لهذا اليوم الدولي :إنشاء نظام عالمي للحفاظ على تعداد و لزيادة عدد النمور في بيئتها الطبيعية
وفقا لموقع (WWF) بدأت أعداد النمور في الزيادة حيث وصلت إلى نحو 3890 نمرا في البرية بعد قرن من الانخفاض
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