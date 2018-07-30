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اليوم العالمي للنمور

يحتفل باليوم العالمي للنمور في 29 يوليو من كل عام بدءاً من عام 2010
يحتفل باليوم العالمي للنمور في 29 يوليو من كل عام بدءاً من عام 2010
30/7/2018

يوافق الـ 29 من يوليو اليوم العالمي للنمور : 

يحتفل باليوم العالمي للنمور في 29 يوليو من كل عام بدءاً من عام 2010
يحتفل باليوم العالمي للنمور في 29 يوليو من كل عام بدءاً من عام 2010
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بدأ العمل به لأول مرة عام 2010 خلال قمة سان بطرسبرج للنمور في روسيا
بدأ العمل به لأول مرة عام 2010 خلال قمة سان بطرسبرج للنمور في روسيا
جاء الإعلان لتحديد يوم 29 يوليو كيوم عالمي دولي للنمور و ذلك لضمان زيادة الوعي العالمي لحماية النمور وأماكن معيشتهم
جاء الإعلان لتحديد يوم 29 يوليو كيوم عالمي دولي للنمور و ذلك لضمان زيادة الوعي العالمي لحماية النمور وأماكن معيشتهم
الهدف الرئيسي لهذا اليوم الدولي :إنشاء نظام عالمي للحفاظ على تعداد و لزيادة عدد النمور في بيئتها الطبيعية
الهدف الرئيسي لهذا اليوم الدولي :إنشاء نظام عالمي للحفاظ على تعداد و لزيادة عدد النمور في بيئتها الطبيعية
وفقا لموقع (WWF) بدأت أعداد النمور في الزيادة حيث وصلت إلى نحو 3890 نمرا في البرية بعد قرن من الانخفاض
وفقا لموقع (WWF) بدأت أعداد النمور في الزيادة حيث وصلت إلى نحو 3890 نمرا في البرية بعد قرن من الانخفاض
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