في 24 ساعة

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طفل نازح من مدينة تعز جنوب غرب اليمن يبكي خارج ملجأ مؤقت في صنعاء
طفل نازح من مدينة تعز جنوب غرب اليمن يبكي خارج ملجأ مؤقت في صنعاء
3/7/2018

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الروح الرياضية تسود بين المشجعين الإنجليز والكولومبيين في روسيا قبل مباراة المنتخبين في دور ثمن نهائي كأس العالم
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مزارعون مصريون يحصدون القطن في محافظة الشرقية بالقاهرة
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حرارة الجو الشديدة تجبر شابا عراقيا على الاستحمام بالهواء الطلق في بغداد
حرارة الجو الشديدة تجبر شابا عراقيا على الاستحمام بالهواء الطلق في بغداد
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إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

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