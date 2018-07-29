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احتجاجات على الإعلام

تأتي الاحتجاجات ردا على التقارير المستمرة في وسائل الإعلام التي تربط الجرائم والعنف بالسكان المنحدرين من أصول أفريقية
تأتي الاحتجاجات ردا على التقارير المستمرة في وسائل الإعلام التي تربط الجرائم والعنف بالسكان المنحدرين من أصول أفريقية
29/7/2018

شهد مدينة ملبورن الاسترالية وقفة احتجاجية أمام مبنى القناة السابعة بعنوان " طفح الكيل" : 

تأتي الاحتجاجات ردا على التقارير المستمرة في وسائل الإعلام التي تربط الجرائم والعنف بالسكان المنحدرين من أصول أفريقية
تأتي الاحتجاجات ردا على التقارير المستمرة في وسائل الإعلام التي تربط الجرائم والعنف بالسكان المنحدرين من أصول أفريقية
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ورفع المتظاهرون ممن هم من أصحاب البشرة السمراء لافتات " نحن لا نمثل تهديدا للمجتمع " ، " نحن طلاب ولسنا عصابات "
ورفع المتظاهرون ممن هم من أصحاب البشرة السمراء لافتات " نحن لا نمثل تهديدا للمجتمع " ، " نحن طلاب ولسنا عصابات "
وأشار آخرون في لافتات لهم إلى أن العصابات العنصرية في البرلمان
وأشار آخرون في لافتات لهم إلى أن العصابات العنصرية في البرلمان
وتتضامن المتظاهرون من أصحاب البشرة البيضاء ورفعوا لافتات " توقفوا عن تجريم الشباب الأفريقي"، وهاجم آخرون الصحافة بعبارة " صحافة كسولة "
وتتضامن المتظاهرون من أصحاب البشرة البيضاء ورفعوا لافتات " توقفوا عن تجريم الشباب الأفريقي"، وهاجم آخرون الصحافة بعبارة " صحافة كسولة "
ارتدى بعضهم اللون الأزرق احتجاجا على مقتل الفتاة " لاتشول " في الحادي والعشرين من يوليو الجاري ورفعوا لافتات " ذهبت ولكن لن ننساك "
ارتدى بعضهم اللون الأزرق احتجاجا على مقتل الفتاة " لاتشول " في الحادي والعشرين من يوليو الجاري ورفعوا لافتات " ذهبت ولكن لن ننساك "
توفيت " لاتشول " البالغة من العمر 19 عاما وهي من أصول أفريقية بعد تعرضها للطعن في حفل كانت تحضره في برج " إي كيو "
توفيت " لاتشول " البالغة من العمر 19 عاما وهي من أصول أفريقية بعد تعرضها للطعن في حفل كانت تحضره في برج " إي كيو "
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وطالب المتظاهرون برحيل وزير الهجرة الأسترالي " بيتر دوتون " ورفعوا شعارات منددة " ارحل دوتون "
وطالب المتظاهرون برحيل وزير الهجرة الأسترالي " بيتر دوتون " ورفعوا شعارات منددة " ارحل دوتون "
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