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بالصور
احتجاجات على الإعلام
تأتي الاحتجاجات ردا على التقارير المستمرة في وسائل الإعلام التي تربط الجرائم والعنف بالسكان المنحدرين من أصول أفريقية
29/7/2018
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شهد مدينة ملبورن الاسترالية وقفة احتجاجية أمام مبنى القناة السابعة بعنوان " طفح الكيل" :
تأتي الاحتجاجات ردا على التقارير المستمرة في وسائل الإعلام التي تربط الجرائم والعنف بالسكان المنحدرين من أصول أفريقية
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ورفع المتظاهرون ممن هم من أصحاب البشرة السمراء لافتات " نحن لا نمثل تهديدا للمجتمع " ، " نحن طلاب ولسنا عصابات "
وأشار آخرون في لافتات لهم إلى أن العصابات العنصرية في البرلمان
وتتضامن المتظاهرون من أصحاب البشرة البيضاء ورفعوا لافتات " توقفوا عن تجريم الشباب الأفريقي"، وهاجم آخرون الصحافة بعبارة " صحافة كسولة "
ارتدى بعضهم اللون الأزرق احتجاجا على مقتل الفتاة " لاتشول " في الحادي والعشرين من يوليو الجاري ورفعوا لافتات " ذهبت ولكن لن ننساك "
توفيت " لاتشول " البالغة من العمر 19 عاما وهي من أصول أفريقية بعد تعرضها للطعن في حفل كانت تحضره في برج " إي كيو "
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وطالب المتظاهرون برحيل وزير الهجرة الأسترالي " بيتر دوتون " ورفعوا شعارات منددة " ارحل دوتون "
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