البث الحي

بالصور

صيف الدنمارك يشهد احتفالاتٍ مبكرة بعيد الميلاد المجيد

لا بأس في أن يناقش رجال السانتا كلوز بعض الأمور المهنية وهم يمرحون في الماء، فَدرجات الحرارة في الدنمارك بلغت الثلاثين سليسيوس
لا بأس في أن يناقش رجال السانتا كلوز بعض الأمور المهنية وهم يمرحون في الماء، فَدرجات الحرارة في الدنمارك بلغت الثلاثين سليسيوس
25/7/2018

صحيح أن موعد الميلاد المجيد لايزال بعيداً، ولكن الدنمارك لديها رأيٌ آخر: 

ما على رجال السانتا كلوز سوى ارتداء لباسهم المخملي الأحمر، ولحيتهم البيضاء المستعارة، والتوّجه للدنمارك، ليشاركوا في اجتماع السانتا كلوز العالمي الذي تنظمه البلاد كل صيف، منذ عام 1957
ما على رجال السانتا كلوز سوى ارتداء لباسهم المخملي الأحمر، ولحيتهم البيضاء المستعارة، والتوّجه للدنمارك، ليشاركوا في اجتماع السانتا كلوز العالمي الذي تنظمه البلاد كل صيف، منذ عام 1957
اعلان
لا بأس في أن يناقش رجال السانتا كلوز بعض الأمور المهنية وهم يمرحون في الماء، فَدرجات الحرارة في الدنمارك بلغت الثلاثين سليسيوس
لا بأس في أن يناقش رجال السانتا كلوز بعض الأمور المهنية وهم يمرحون في الماء، فَدرجات الحرارة في الدنمارك بلغت الثلاثين سليسيوس
لا ضير في أن يظهر السانتا كلوز في الصيف كذلك بلباس يخفف من حرارة جسمه المرتفعة
لا ضير في أن يظهر السانتا كلوز في الصيف كذلك بلباس يخفف من حرارة جسمه المرتفعة
بالنسبة للسانتا كلوز، الاحتفال بميلاد السيد المسيح الآن، لا يعتبر أمراً سابقاً لآوانه أبداً
بالنسبة للسانتا كلوز، الاحتفال بميلاد السيد المسيح الآن، لا يعتبر أمراً سابقاً لآوانه أبداً
هم في الدنمارك، لا للاحتفال ومناقشة أمورهم المهنية والشخصية، بل لأنهم أيضاً يريدون أن يساهموا في جعل العالم مكاناً أفضل
هم في الدنمارك، لا للاحتفال ومناقشة أمورهم المهنية والشخصية، بل لأنهم أيضاً يريدون أن يساهموا في جعل العالم مكاناً أفضل
حتى السانتا كلوز أصبح يستعين بالتكنولوجيا الحديثة لتوثيق لحظات السعادة التي ينشرها
حتى السانتا كلوز أصبح يستعين بالتكنولوجيا الحديثة لتوثيق لحظات السعادة التي ينشرها
اعلان
المزيد من صالة عرض

فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس

الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)