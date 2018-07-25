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بالصور
صيف الدنمارك يشهد احتفالاتٍ مبكرة بعيد الميلاد المجيد
لا بأس في أن يناقش رجال السانتا كلوز بعض الأمور المهنية وهم يمرحون في الماء، فَدرجات الحرارة في الدنمارك بلغت الثلاثين سليسيوس
25/7/2018
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صحيح أن موعد الميلاد المجيد لايزال بعيداً، ولكن الدنمارك لديها رأيٌ آخر:
ما على رجال السانتا كلوز سوى ارتداء لباسهم المخملي الأحمر، ولحيتهم البيضاء المستعارة، والتوّجه للدنمارك، ليشاركوا في اجتماع السانتا كلوز العالمي الذي تنظمه البلاد كل صيف، منذ عام 1957
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لا بأس في أن يناقش رجال السانتا كلوز بعض الأمور المهنية وهم يمرحون في الماء، فَدرجات الحرارة في الدنمارك بلغت الثلاثين سليسيوس
لا ضير في أن يظهر السانتا كلوز في الصيف كذلك بلباس يخفف من حرارة جسمه المرتفعة
بالنسبة للسانتا كلوز، الاحتفال بميلاد السيد المسيح الآن، لا يعتبر أمراً سابقاً لآوانه أبداً
هم في الدنمارك، لا للاحتفال ومناقشة أمورهم المهنية والشخصية، بل لأنهم أيضاً يريدون أن يساهموا في جعل العالم مكاناً أفضل
حتى السانتا كلوز أصبح يستعين بالتكنولوجيا الحديثة لتوثيق لحظات السعادة التي ينشرها
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