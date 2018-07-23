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مهرجانات الصيف حول العالم

عازفو البوق الألبي يؤدون مقطوعات موسيقية في اليوم الأخير من المهرجان الدولي لعازفي البوق الألبي في قرية نينداز السويسرية
عازفو البوق الألبي يؤدون مقطوعات موسيقية في اليوم الأخير من المهرجان الدولي لعازفي البوق الألبي في قرية نينداز السويسرية
23/7/2018

تستغل بعض الدول دخول فصل الصيف لإطلاق عدد من المهرجانات احتفالا بعادات وتقاليد متنوعة: 

نساء صينيات يرقصن احتفالاً بمهرجان الحصاد في مقاطعة مياو المستقلة ذاتيّاً
نساء صينيات يرقصن احتفالاً بمهرجان الحصاد في مقاطعة مياو المستقلة ذاتيّاً
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نساء الياو يشاركن في مهرجان تنشيف الملابس عن طريق نشرهنّ للملابس التقليدية لمقاطعتهنّ.
نساء الياو يشاركن في مهرجان تنشيف الملابس عن طريق نشرهنّ للملابس التقليدية لمقاطعتهنّ.
متعبِّد من نيبال يضيء ناراً حول معبد باشوباتيناث خلال احتفاله بمهرجان شراوان سومبار
متعبِّد من نيبال يضيء ناراً حول معبد باشوباتيناث خلال احتفاله بمهرجان شراوان سومبار
زائرَتان تلتقطان صورةً مع المنحوتات الرملية خلال المهرجان الدولي للنحت على الرمال في الصين
زائرَتان تلتقطان صورةً مع المنحوتات الرملية خلال المهرجان الدولي للنحت على الرمال في الصين
طلاب مدارس يرتدون الروتي والكورتا التقليديين بفخر عشية احتفال الهند بمهرجان آشادي إكاداشي الديني
طلاب مدارس يرتدون الروتي والكورتا التقليديين بفخر عشية احتفال الهند بمهرجان آشادي إكاداشي الديني
رجل من الأقلية الكاشوبيّة القاطنة في بولندا يطحن التبغ استعداداً للاحتفال بمهرجان التقاليد الكاشوبيّة
رجل من الأقلية الكاشوبيّة القاطنة في بولندا يطحن التبغ استعداداً للاحتفال بمهرجان التقاليد الكاشوبيّة
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عازفو البوق الألبي يؤدون مقطوعات موسيقية في اليوم الأخير من المهرجان الدولي لعازفي البوق الألبي في قرية نينداز السويسرية
عازفو البوق الألبي يؤدون مقطوعات موسيقية في اليوم الأخير من المهرجان الدولي لعازفي البوق الألبي في قرية نينداز السويسرية
فنان يتنكر بزي ليوناردو دافنشي ليشارك في مهرجان مسيرة التماثيل في مدينة فامين، بلجيكا
فنان يتنكر بزي ليوناردو دافنشي ليشارك في مهرجان مسيرة التماثيل في مدينة فامين، بلجيكا
سان دييغو تشهد وفود العديد من محبي المسلسلات والأفلام والآنمي متنكرين بأزياء شخصياتهم المفضلة لحضور مؤتمر الكومِك كون السنوي الشهير
سان دييغو تشهد وفود العديد من محبي المسلسلات والأفلام والآنمي متنكرين بأزياء شخصياتهم المفضلة لحضور مؤتمر الكومِك كون السنوي الشهير
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