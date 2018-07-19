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مستعمرة نمل عند الغروب

نملة فوق ورق النباتات مع لون الأفق القرمزي المتشكل عند غروب الشمس.
نملة فوق ورق النباتات مع لون الأفق القرمزي المتشكل عند غروب الشمس.
19/7/2018

لقطات رائعة لمملكة نمل أثناء فترة غروب الشمس بولاية وان جنوب شرقي تركيا.

يعتبر النمل أكثر الكائنات انتشارًا على وجه الأرض، ومقابل كل إنسان يوجد حوالي مليون نملة.
يعتبر النمل أكثر الكائنات انتشارًا على وجه الأرض، ومقابل كل إنسان يوجد حوالي مليون نملة.
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النمل حشرات اجتماعية تعيش في مجموعات كبيرة، وتعرف بأنها مثابرة وتعمل على الدوام.
النمل حشرات اجتماعية تعيش في مجموعات كبيرة، وتعرف بأنها مثابرة وتعمل على الدوام.
لدى النمل قدرة عجيبة في التعاون الجماعي لحمل الأثقال التي تفوق أحجامها أضعافا مضاعفة بمبادرة فردية.
لدى النمل قدرة عجيبة في التعاون الجماعي لحمل الأثقال التي تفوق أحجامها أضعافا مضاعفة بمبادرة فردية.
تتكون مستعمرة النمل من ملكه واحدة، تستطيع أن تبيض نحو 4 ملايين بيضة في الشهر وتعيش ما يقرب من 20 عامًا.
تتكون مستعمرة النمل من ملكه واحدة، تستطيع أن تبيض نحو 4 ملايين بيضة في الشهر وتعيش ما يقرب من 20 عامًا.
يبنى النمل بيوتا رائعة تتكون من ممرات وغرف تساعده على تنظيم الطعام ومخزون الشتاء وغرفة الملكة والشغالات وحتى المقابر.
يبنى النمل بيوتا رائعة تتكون من ممرات وغرف تساعده على تنظيم الطعام ومخزون الشتاء وغرفة الملكة والشغالات وحتى المقابر.
يوجد حوالي 20 ألف نوع من النمل تعيش في أماكن متفرقه في الكرة الأرضية.
يوجد حوالي 20 ألف نوع من النمل تعيش في أماكن متفرقه في الكرة الأرضية.
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من عجائب مستعمرة النمل أنه يقوم بالزراعة مثل البشر تمامًا، وتتعامل مع موتاها بتقدير مثل البشر تمامًا!
من عجائب مستعمرة النمل أنه يقوم بالزراعة مثل البشر تمامًا، وتتعامل مع موتاها بتقدير مثل البشر تمامًا!
عند تخزين الحبوب، يقوم النمل بشطر الحبة إلى نصفين أو أربع حتى لا تنبت داخل العش.
عند تخزين الحبوب، يقوم النمل بشطر الحبة إلى نصفين أو أربع حتى لا تنبت داخل العش.
تفرز النملة رائحة خاصة عند موتها لتنيه بقية النمل بالإسراع في دفنها قبل أن تعتدي عليها الحشرات الأخرى.
تفرز النملة رائحة خاصة عند موتها لتنيه بقية النمل بالإسراع في دفنها قبل أن تعتدي عليها الحشرات الأخرى.
الأساس في حياة النمل هو الحفاظ على مملكتهم من الخطر وإبقائها آمنة حتى وإن تكلف ذلك موت العديد من أفرادها.
الأساس في حياة النمل هو الحفاظ على مملكتهم من الخطر وإبقائها آمنة حتى وإن تكلف ذلك موت العديد من أفرادها.
من آليات الدفاع عند النمل "عملية القتال"، وتتم بصورة منظمة ومعقدة تشبه أساليب قتال المحاربين الرومان القدامى.
من آليات الدفاع عند النمل "عملية القتال"، وتتم بصورة منظمة ومعقدة تشبه أساليب قتال المحاربين الرومان القدامى.
تفرق النملة بين صديقها من عدوها من خلال لمسة بقرني الاستشعار.
تفرق النملة بين صديقها من عدوها من خلال لمسة بقرني الاستشعار.
النمل ليست مخلوقات ضعيفة، بل أذكى وأكثر تقدمًا من البشر.
النمل ليست مخلوقات ضعيفة، بل أذكى وأكثر تقدمًا من البشر.
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