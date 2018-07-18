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بالصور
العالم يحتفل بالذكرى المئوية لمولد مانديلا
بدأ العالم هذا العام بالاحتفال بالذكرى المئوية "لآخر محرر من القرن العشرين"، نيسلون مانديلا
18/7/2018
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لقطات من مظاهر الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد أول رئيس منتخب في جنوب أفريقيا.
بدأ العالم هذا العام بالاحتفال بالذكرى المئوية "لآخر محرر من القرن العشرين"، نيسلون مانديلا
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في أستراليا، متحف ملبورن يقيم معرضاً خاصا بمقتنيات الزعيم الجنوب أفريقي الراحل
العاصمة كولومبو تستضيف مبعوثة جنوب أفريقيا السامية لسيرلانكا وكابتن منتخب جنوب افريقيا للكريكيت للاحتفاء بالذكرى المئوية لمولد نيلسون مانديلا
المصرف الاحتياطي لجنوب افريقيا يصدر عملة وأوراق نقدية محدودة الإصدار احتفالاً بمئوية ميلاد قائد البلاد الأسبق مانديلا
الأمير هاري، ودوقة سوسكس ميغان يزوران معرض الذكرى المئوية لميلاد نيسلون مانديلا، المقام في قاعة الملكة إليزبيث في لندن
مواطنون من جنوب أفريقيا يحضرون حفل تكريم ذكرى ميلاد أول رئيس منتخب ديموقراطيّاً في تاريخ بلادهم في العاصمة جوهانسبرج
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أول رئيس أسود يحكم أمريكا، باراك أوباما، ضيف الشرف في حفل تكريم نيلسون مانديلا، يلقي كلمةً احتفى فيها بحياة ورؤية الحاضر الغائب ومصدر إلهامه، نيلسون مانديلا
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