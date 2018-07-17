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بالصور
الطائرة الأسرع في العالم
من المقرر أن تقوم بأول رحلة لها في عام 2023 وتدخل الخدمة في عام 2025.
17/7/2018
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طائرة " ايروون أي س2 " طائرة رجال الأعمال الأسرع في العالم
تعد هذه الطائرة هي الأسرع في العالم حيث تفوق سرعة الصوت، والتي طورتها شركة لوكهيد مارتن كوربوريشن مع شركة ايروون كورب لصناعة الطائرات في رينو
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طائرة رجال الأعمال الأسرع من الصوت بنحو 60% من الطائرات المدنية والتجارية، وتصل سرعتها إلى 1000 ميل في الساعة
ووفقا لحسابات الشركة المصنعة فإن هذه الطائرة يمكنها توفير ما يصل إلى 3 ساعات عبر المحيط الأطلسي وأكثر من 5 ساعات عبر المحيط الهادئ
إلى جانب سرعتها العالية التي قد تنافس الطائرات المقاتلة إلا أنها تتمتع بمقصورة داخلية عالية الرفاهية تتناسب مع رجال الأعمال
وفي ديسمبر 2017، أعلنت شركتي إيروون و لوكهيد عن إطلاق برنامج التطوير للطائرة يعمل عليه فريق " سكانك وركرز " .
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استخدمت شركة Aerion تقنية (SLNF) لتحسين من كفاءة الصوت، وتقليل من تكلفة التشغيل
من المقرر أن تقوم بأول رحلة لها في عام 2023 وتدخل الخدمة في عام 2025.
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