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بالصور
قصة نهائي المونديال
ويسدل الستار عن مونديال روسيا 2018، برفع المنتخب الفرنسي لجائزة كأس العالم ليصبح حاملا للقب لأربعة سنوات قادمة حتى كأس العالم في قطر 2022
16/7/2018
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صور من نهائي كأس العالم2018
حتى الرؤساء لم يستطيعوا إخفاء انفعالاتهم، وهكذا ظهر الرئيس الفرنسي ماكرون بعد إعلان نهاية المباراة بين منتخب بلاده وكرواتيا
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أما اللاعبون الفرنسيون الذين اتجهوا إلى مدربهم "ديدييه ديشان" يشاركونه فرحة الفوز على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين
"ديدييه ديشان" الذي يدخل التاريخ كثالث مدرب يحرز كأس العالم بعد تتويجـه بها كلاعب في مونديال 1998
لم ينفض الرئيس الفرنسي من التعبير عن فرحته حتى نسي أنه يقف تحت المطر لتبتل بدلته، فيما وقف بجواره الرئيس بوتين ورئيس " الفيفا "جياني إنفانتينو تحت المظلة .
ويظل للأم دور في كافة المجالات، فلم تغب عن ملاعب كرة القدم، حيث احتفل اللاعب الفرنسي بوجبا مع والدته
ووفقا لتوقعات المحللين الرياضيين ومتابعي كرة القدم حصد اللاعب الفرنسي مبابي جائزة أفضل لاعب واعد في مونديال روسيا 2018
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أما " لوكا مودريتش " قائد المنتخب الكرواتي فقد تألق في عيون محبي كرة القدم ورئيسة بلاده وحصل على جائزة أفضل لاعب في هذا المونديال .
ويسدل الستار عن مونديال روسيا 2018، برفع المنتخب الفرنسي لجائزة كأس العالم ليصبح حاملا للقب لأربعة سنوات قادمة حتى كأس العالم في قطر 2022
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