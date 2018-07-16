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بالصور
صور من أهم أحداث آخر 24 ساعة
16/7/2018
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أهم الأحداث خلال الأربع وعشرين ساعة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في أول اجتماع منذ ثماني سنوات في هلسنكي.
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سيارات الدبلوماسيين المهملة بمبنى السفارة الإريترية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي عادت للعمل بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بمدربهم بعد فوزهم بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا.
آخر هدف تم تسجيله في مونديال 2018 ويحمل توقيع اللاعب الكرواتي ماريو ماندوزكيتش في مرمى فرنسا حاملة اللقب.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرحة عارمة خلال متابعته لنهائي كأس العالم في روسيا والذي فازت به فرنسا
برج إيفل يتزين بألوان العلم الفرنسي احتفالا بقوز فرنسا بكأس العالم 2018.
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اللاعب الفرنسي بول بوجبا يصعد للمدرجات ليحتفل بفوز بلاده بكأس العالم مع والدته في لحظات مؤثرة.
الألعاب النارية تضيء سماء باريس احتفالا بفوز فرنسا بكأس العالم 2018.
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