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أهم الأحداث خلال 24 ساعة

أحد متسابقي "الموزو" أو الراكضين أمام الثيران في مدينة بامبلونه الإسبانية يتعلق بقرن أحد الثيران بعد سقوطه أمامه ختام مهرجان سان فيرمن السنوي.
أحد متسابقي "الموزو" أو الراكضين أمام الثيران في مدينة بامبلونه الإسبانية يتعلق بقرن أحد الثيران بعد سقوطه أمامه ختام مهرجان سان فيرمن السنوي.
15/7/2018

لقطات لآخر وأهم الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية.

محلات في هلسنكي عاصمة فنلندا تروج لزجاجات جعة تذكارية قبيل قمة ترمب وبوتين عليها عبارة "دعنا نسوي هذا كناضجين".
محلات في هلسنكي عاصمة فنلندا تروج لزجاجات جعة تذكارية قبيل قمة ترمب وبوتين عليها عبارة "دعنا نسوي هذا كناضجين".
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ترمب يلتقي بملكة بريطانيا لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في قلعة وندسور.
ترمب يلتقي بملكة بريطانيا لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في قلعة وندسور.
محتجون على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقفون داخل نافورة بالقرب من ميدان الطرف الأغر في العاصمة البريطانية.
محتجون على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقفون داخل نافورة بالقرب من ميدان الطرف الأغر في العاصمة البريطانية.
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يستقبل الرئيس الإرتري أسياس أفورقي عند وصوله إلى مطار أديس أبابا في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يستقبل الرئيس الإرتري أسياس أفورقي عند وصوله إلى مطار أديس أبابا في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا ليكينتر يصلان إلى الباستيل بشارع الإليزيه للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الفرنسي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا ليكينتر يصلان إلى الباستيل بشارع الإليزيه للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الفرنسي.
طلاب أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية يستعرضون في طابور عسكري في شارع الإليزيه في العاصمة الفرنسية بباريس.
طلاب أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية يستعرضون في طابور عسكري في شارع الإليزيه في العاصمة الفرنسية بباريس.
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مراسم تشييع جنازة الشاب الفلسطيني ناصر شراب بخان يونس والذي قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة على الحدود جنوب قطاع غزة.
مراسم تشييع جنازة الشاب الفلسطيني ناصر شراب بخان يونس والذي قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة على الحدود جنوب قطاع غزة.
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يشكر روسيا ورئيسها بوتين على تنظيم أفضل بطولة لكأس العالم في التاريخ .
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يشكر روسيا ورئيسها بوتين على تنظيم أفضل بطولة لكأس العالم في التاريخ .
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الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
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