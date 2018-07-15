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أهم الأحداث خلال 24 ساعة
أحد متسابقي "الموزو" أو الراكضين أمام الثيران في مدينة بامبلونه الإسبانية يتعلق بقرن أحد الثيران بعد سقوطه أمامه ختام مهرجان سان فيرمن السنوي.
15/7/2018
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لقطات لآخر وأهم الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية.
محلات في هلسنكي عاصمة فنلندا تروج لزجاجات جعة تذكارية قبيل قمة ترمب وبوتين عليها عبارة "دعنا نسوي هذا كناضجين".
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ترمب يلتقي بملكة بريطانيا لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في قلعة وندسور.
محتجون على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقفون داخل نافورة بالقرب من ميدان الطرف الأغر في العاصمة البريطانية.
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يستقبل الرئيس الإرتري أسياس أفورقي عند وصوله إلى مطار أديس أبابا في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا ليكينتر يصلان إلى الباستيل بشارع الإليزيه للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الفرنسي.
طلاب أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية يستعرضون في طابور عسكري في شارع الإليزيه في العاصمة الفرنسية بباريس.
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مراسم تشييع جنازة الشاب الفلسطيني ناصر شراب بخان يونس والذي قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة على الحدود جنوب قطاع غزة.
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يشكر روسيا ورئيسها بوتين على تنظيم أفضل بطولة لكأس العالم في التاريخ .
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