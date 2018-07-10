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بالصور
حالة الطقس
10/7/2018
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حالة الطقس في دول العالم ..
المصدر ( رويترز )
مقتل 110 وفقدان 79 شخصا جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في اليابان بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية
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وتسببت الفيضانات في هدم عدد من المنازل في مدينة كومانو وانقطاع الكهرباء عنها
وقد أجبرت الفيضانات ملايين عدة على ترك منازلهم، مع توقع هطل مزيد من الأمطار على بعض المناطق
وتشهد الهند هطول أمطار غزيرة خاصة في مومباي، أجبرت العديد من السكان على الفرار إلى أماكن بعيدة
كما أدت إلى عرقلة حركة القطارات والمرور ما دفع الحكومة إلى تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات
ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة على مدى الأيام الأربعة المقبلة
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فيما تتخذ تايلاند إجراءات تحذيرية لاستقبال إعصار " سوبر ماريا " بالقرب من تايبيه
ومن المتوقع أن يمر إعصار " سوبر ماريا " على مقاطعة تايتشو في الصين
وأخيرا في ألمانيا تشهد درجات الحرارة ارتفاعا أدى إلى انخفاض منسوب المياه في نهر " إلبه " وسط مدينة هامبورغ .
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