في 24 ساعة

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كريستيانو رونالدو في آخر دقائق المباراة التي جمعت البرتغال وأوروغواي والتي ودع فيها رونالدو ورفاقه مونديال روسيا 2018
كريستيانو رونالدو في آخر دقائق المباراة التي جمعت البرتغال وأوروغواي والتي ودع فيها رونالدو ورفاقه مونديال روسيا 2018
1/7/2018

لقطات لآخر وأهم الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية

كريستيانو رونالدو في آخر دقائق المباراة التي جمعت البرتغال وأوروغواي والتي ودع فيها رونالدو ورفاقه مونديال روسيا 2018
كريستيانو رونالدو في آخر دقائق المباراة التي جمعت البرتغال وأوروغواي والتي ودع فيها رونالدو ورفاقه مونديال روسيا 2018
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ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني يودعون مونديال روسيا 2018 بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في الدور ثمن النهائي
ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني يودعون مونديال روسيا 2018 بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في الدور ثمن النهائي
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مجموعة من الهنغاريين يشاهدون عروض مهرجان الإنارة في هنغاريا
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