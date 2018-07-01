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أطفال المهاجرين

لم تتمالك "سيرلي بايكساو" دموعها وهي تتحدث في مقابلة صحفية عن ابنها "ديغو" ذي العشرة أعوام والذي قامت السلطات الأمريكية بفصله عنها
لم تتمالك "سيرلي بايكساو" دموعها وهي تتحدث في مقابلة صحفية عن ابنها "ديغو" ذي العشرة أعوام والذي قامت السلطات الأمريكية بفصله عنها
1/7/2018

مظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة تضامنا مع المهاجرين 

وقفة احتجاجية في محيط البيت الأبيض ضد سياسة ترمب بشأن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أسرهم .
وقفة احتجاجية في محيط البيت الأبيض ضد سياسة ترمب بشأن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أسرهم .
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لم تتمالك "سيرلي بايكساو" دموعها وهي تتحدث في مقابلة صحفية عن ابنها "ديغو" ذي العشرة أعوام والذي قامت السلطات الأمريكية بفصله عنها
لم تتمالك "سيرلي بايكساو" دموعها وهي تتحدث في مقابلة صحفية عن ابنها "ديغو" ذي العشرة أعوام والذي قامت السلطات الأمريكية بفصله عنها
مسيرة لسيدات بلوس أنجلس يرفعن لافتة مكتوب عليها "لقد جاءوا من أجل أبنائهم" احتجاجا على فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم.
مسيرة لسيدات بلوس أنجلس يرفعن لافتة مكتوب عليها "لقد جاءوا من أجل أبنائهم" احتجاجا على فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم.
متظاهر يرفع صورة كارتونية لدونالد ترمب مكتوب عليها "أنا أكره الأطفال" في فعالية احتجاجية على سياسته تجاه المهاجرين
متظاهر يرفع صورة كارتونية لدونالد ترمب مكتوب عليها "أنا أكره الأطفال" في فعالية احتجاجية على سياسته تجاه المهاجرين
متظاهرة ترفع لافتة بعنوان "ليست أمريكا التي نحبها" خلال مظاهرة احتجاجية في كاليفورنيا ضد فصل أطفال المهاجرين .
متظاهرة ترفع لافتة بعنوان "ليست أمريكا التي نحبها" خلال مظاهرة احتجاجية في كاليفورنيا ضد فصل أطفال المهاجرين .
متظاهرون يتدثرون بلفافات فضية ترمز للرضع والأطفال الذين يتم لفهم ببطانيات مماثلة في أماكن احتجاز المهاجرين؛ وذلك في فعالية تطالب بإنهاء الاحتجاز العائلي.
متظاهرون يتدثرون بلفافات فضية ترمز للرضع والأطفال الذين يتم لفهم ببطانيات مماثلة في أماكن احتجاز المهاجرين؛ وذلك في فعالية تطالب بإنهاء الاحتجاز العائلي.
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مسيرة احتجاجية على جسر بروكلين بنيويورك للمطالبة بالحفاظ على وحدة أسر المهاجرين وعدم فصل الأطفال عن آبائهم.
مسيرة احتجاجية على جسر بروكلين بنيويورك للمطالبة بالحفاظ على وحدة أسر المهاجرين وعدم فصل الأطفال عن آبائهم.
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