search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
بالصور
أطفال المهاجرين
لم تتمالك "سيرلي بايكساو" دموعها وهي تتحدث في مقابلة صحفية عن ابنها "ديغو" ذي العشرة أعوام والذي قامت السلطات الأمريكية بفصله عنها
1/7/2018
facebook
twitter
whatsapp
مظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة تضامنا مع المهاجرين
وقفة احتجاجية في محيط البيت الأبيض ضد سياسة ترمب بشأن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أسرهم .
اعلان
لم تتمالك "سيرلي بايكساو" دموعها وهي تتحدث في مقابلة صحفية عن ابنها "ديغو" ذي العشرة أعوام والذي قامت السلطات الأمريكية بفصله عنها
مسيرة لسيدات بلوس أنجلس يرفعن لافتة مكتوب عليها "لقد جاءوا من أجل أبنائهم" احتجاجا على فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم.
متظاهر يرفع صورة كارتونية لدونالد ترمب مكتوب عليها "أنا أكره الأطفال" في فعالية احتجاجية على سياسته تجاه المهاجرين
متظاهرة ترفع لافتة بعنوان "ليست أمريكا التي نحبها" خلال مظاهرة احتجاجية في كاليفورنيا ضد فصل أطفال المهاجرين .
متظاهرون يتدثرون بلفافات فضية ترمز للرضع والأطفال الذين يتم لفهم ببطانيات مماثلة في أماكن احتجاز المهاجرين؛ وذلك في فعالية تطالب بإنهاء الاحتجاز العائلي.
اعلان
مسيرة احتجاجية على جسر بروكلين بنيويورك للمطالبة بالحفاظ على وحدة أسر المهاجرين وعدم فصل الأطفال عن آبائهم.
المزيد من صالة عرض
فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس
الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن
عودة المعتمرين إلي الحرم المكي
احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل
الأكثر قراءة
ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية
شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم
رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة
بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون