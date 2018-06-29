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بالصور
متعة السيارات
سيارة مرسيديس بنز موديل 1936 من طراز رودستر 500K المعروضة في ردهة الفندق
29/6/2018
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جولة تصويرية لأقدم وأحدث طرازات السيارات داخل فندق ذا فولرتون في سنغافورة
سيارة مرسيديس بنز موديل 1936 من طراز رودستر 500K المعروضة في ردهة الفندق
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تعلو النشوة بمشاهدة سيارة " رولز رويس كونوت تورير " لعام 1926 الموجودة بفندق ذا فولرتون في سنغافورة .
سيارة سيتروين الفرنسية من طراز 1981 إلى جانب سيارات أخرى منافسة داخل فندق ذا فولرتون
السيارة ذات الحجم الأصغر ضمن نظيراتها إنها " بي أم دبليو إيستا" والتي صنعت عام 1963 .
وتنتهي جولتنا التصويرية مع أحدث وأسرع سيارة في العالم، إنها بوغاتي شيرون سبورت 2018 .
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