متعة السيارات

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سيارة مرسيديس بنز موديل 1936 من طراز رودستر 500K المعروضة في ردهة الفندق
سيارة مرسيديس بنز موديل 1936 من طراز رودستر 500K المعروضة في ردهة الفندق
29/6/2018

جولة تصويرية لأقدم وأحدث طرازات السيارات داخل فندق ذا فولرتون في سنغافورة  

سيارة مرسيديس بنز موديل 1936 من طراز رودستر 500K المعروضة في ردهة الفندق
سيارة مرسيديس بنز موديل 1936 من طراز رودستر 500K المعروضة في ردهة الفندق
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تعلو النشوة بمشاهدة سيارة " رولز رويس كونوت تورير " لعام 1926 الموجودة بفندق ذا فولرتون في سنغافورة .
تعلو النشوة بمشاهدة سيارة " رولز رويس كونوت تورير " لعام 1926 الموجودة بفندق ذا فولرتون في سنغافورة .
سيارة سيتروين الفرنسية من طراز 1981 إلى جانب سيارات أخرى منافسة داخل فندق ذا فولرتون
سيارة سيتروين الفرنسية من طراز 1981 إلى جانب سيارات أخرى منافسة داخل فندق ذا فولرتون
السيارة ذات الحجم الأصغر ضمن نظيراتها إنها " بي أم دبليو إيستا" والتي صنعت عام 1963 .
السيارة ذات الحجم الأصغر ضمن نظيراتها إنها " بي أم دبليو إيستا" والتي صنعت عام 1963 .
وتنتهي جولتنا التصويرية مع أحدث وأسرع سيارة في العالم، إنها بوغاتي شيرون سبورت 2018 .
وتنتهي جولتنا التصويرية مع أحدث وأسرع سيارة في العالم، إنها بوغاتي شيرون سبورت 2018 .
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