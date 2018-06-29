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بيتزا بطعم المونديال

طاه روسي يقوم بإعداد بيتزا مزينة بوجوه مشاهير اللاعبين. (رويترز)
طاه روسي يقوم بإعداد بيتزا مزينة بوجوه مشاهير اللاعبين. (رويترز)
29/6/2018

طاه روسي يقوم بإعداد بيتزا مزينة بوجوه مشاهير اللاعبين. (رويترز)

طاه روسي يقوم بإعداد بيتزا مزينة بوجوه مشاهير اللاعبين. (رويترز)
طاه روسي يقوم بإعداد بيتزا مزينة بوجوه مشاهير اللاعبين. (رويترز)
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الطاهي فاليري ماكسيمشيك يقوم برسم صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على البيتزا
الطاهي فاليري ماكسيمشيك يقوم برسم صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على البيتزا
وهنا ماكسيمشيك يرسم صورة اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز على البيتزا
وهنا ماكسيمشيك يرسم صورة اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز على البيتزا
ماكسيمشوك يقدم البيتزا في مقهاه بمدينة سان بطرسبرغ الروسية
ماكسيمشوك يقدم البيتزا في مقهاه بمدينة سان بطرسبرغ الروسية
أيهما تفضل: بيتزا سواريز أم بيتزا رونالدو؟
أيهما تفضل: بيتزا سواريز أم بيتزا رونالدو؟
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