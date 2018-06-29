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بالصور
بيتزا بطعم المونديال
طاه روسي يقوم بإعداد بيتزا مزينة بوجوه مشاهير اللاعبين. (رويترز)
29/6/2018
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طاه روسي يقوم بإعداد بيتزا مزينة بوجوه مشاهير اللاعبين. (رويترز)
طاه روسي يقوم بإعداد بيتزا مزينة بوجوه مشاهير اللاعبين. (رويترز)
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الطاهي فاليري ماكسيمشيك يقوم برسم صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على البيتزا
وهنا ماكسيمشيك يرسم صورة اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز على البيتزا
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أيهما تفضل: بيتزا سواريز أم بيتزا رونالدو؟
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