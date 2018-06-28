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بالصور
في 24 ساعة
سكان نيودلهي يستعينون بالصهاريج بسبب أزمة نقص المياه في الهند
28/6/2018
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لقطات لأبرز الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية. صور من رويترز.
سكان نيودلهي يستعينون بالصهاريج بسبب أزمة نقص المياه في الهند
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