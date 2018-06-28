في 24 ساعة

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سكان نيودلهي يستعينون بالصهاريج بسبب أزمة نقص المياه في الهند
سكان نيودلهي يستعينون بالصهاريج بسبب أزمة نقص المياه في الهند
28/6/2018

لقطات لأبرز الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية. صور من رويترز.

سكان نيودلهي يستعينون بالصهاريج بسبب أزمة نقص المياه في الهند
سكان نيودلهي يستعينون بالصهاريج بسبب أزمة نقص المياه في الهند
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