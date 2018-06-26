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في 24 ساعة
أمريكا وإسرائيل توقعان اتفاقية تأسيس غرفة تطوير الطاقة وتكنولوجيا المياه، في حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتز
26/6/2018
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لقطات لآخر وأهم الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية
أمريكا وإسرائيل توقعان اتفاقية تأسيس غرفة تطوير الطاقة وتكنولوجيا المياه، في حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتز
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