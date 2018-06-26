في 24 ساعة

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أمريكا وإسرائيل توقعان اتفاقية تأسيس غرفة تطوير الطاقة وتكنولوجيا المياه، في حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتز
أمريكا وإسرائيل توقعان اتفاقية تأسيس غرفة تطوير الطاقة وتكنولوجيا المياه، في حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتز
26/6/2018

لقطات لآخر وأهم الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية

أمريكا وإسرائيل توقعان اتفاقية تأسيس غرفة تطوير الطاقة وتكنولوجيا المياه، في حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتز
أمريكا وإسرائيل توقعان اتفاقية تأسيس غرفة تطوير الطاقة وتكنولوجيا المياه، في حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتز
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احتراق سيارة بعد اصطدامها بواجهة مبنى صحيفة دي تلغراف الهولندية في أمستردام، والشرطة تعتقد أنه حادث متعمد
احتراق سيارة بعد اصطدامها بواجهة مبنى صحيفة دي تلغراف الهولندية في أمستردام، والشرطة تعتقد أنه حادث متعمد
فرق إنقاذ يحملون أشياء يعتقد أنها من متلعقات ركاب العبارة التي غرقت الأسبوع الماضي في مياه جزيرة سومطرة الإندونيسية، والتي فُقد فيها 190 شخصا على الأقل
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انتشال جثث ضحايا هجمات مسلحي بوكو حرام، والسلطات تنشر عدد من قواتها للحد من عودة النازحين في نيجيريا
انتشال جثث ضحايا هجمات مسلحي بوكو حرام، والسلطات تنشر عدد من قواتها للحد من عودة النازحين في نيجيريا
الفنان بول رود يوقع لجمهوره خلال افتتاح عرض فيلم "Ant- man and the wasp"
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