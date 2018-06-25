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في 24 ساعة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته يستقبلان أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والذي حصل بعد فرز 95% من الأصوات على نحو 53% من الأصوات، متقدما على محرم إنجه الذي حصل على نحو 31% من الأصوات. .
25/6/2018
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لقطات لآخر وأهم الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته يستقبلان أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والذي حصل بعد فرز 95% من الأصوات على نحو 53% من الأصوات، متقدما على محرم إنجه الذي حصل على نحو 31% من الأصوات. .
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