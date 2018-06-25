في 24 ساعة

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته يستقبلان أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والذي حصل بعد فرز 95% من الأصوات على نحو 53% من الأصوات، متقدما على محرم إنجه الذي حصل على نحو 31% من الأصوات. .
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته يستقبلان أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والذي حصل بعد فرز 95% من الأصوات على نحو 53% من الأصوات، متقدما على محرم إنجه الذي حصل على نحو 31% من الأصوات. .
25/6/2018

لقطات لآخر وأهم الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته يستقبلان أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والذي حصل بعد فرز 95% من الأصوات على نحو 53% من الأصوات، متقدما على محرم إنجه الذي حصل على نحو 31% من الأصوات. .
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته يستقبلان أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والذي حصل بعد فرز 95% من الأصوات على نحو 53% من الأصوات، متقدما على محرم إنجه الذي حصل على نحو 31% من الأصوات. .
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عقب اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينج لإثراء محتويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في زيارة لمعبد السماء في العاصمة بكين .
عقب اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينج لإثراء محتويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في زيارة لمعبد السماء في العاصمة بكين .
الأمير ويليام نجل ولي العهد البريطاني في زيارة سياحية لمدينة جرش القديمة في الأردن، في مستهل جولته لمنطقة الشرق الأوسط إلى إسرائيل والضفة الغربية، ضمن لقاءات يجريها بلاجئين سوريين وفلسطينيين، فضلا عن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس
الأمير ويليام نجل ولي العهد البريطاني في زيارة سياحية لمدينة جرش القديمة في الأردن، في مستهل جولته لمنطقة الشرق الأوسط إلى إسرائيل والضفة الغربية، ضمن لقاءات يجريها بلاجئين سوريين وفلسطينيين، فضلا عن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس
سيارات تغرق وسط حطام مبنا سكنيا بسبب الأمطار الغزيرة في مومباي التي تسببت في مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
سيارات تغرق وسط حطام مبنا سكنيا بسبب الأمطار الغزيرة في مومباي التي تسببت في مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
قبيل اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع، الشرطة الصينية تحرق كميات من المخدرات التي تم ضبطها .
قبيل اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع، الشرطة الصينية تحرق كميات من المخدرات التي تم ضبطها .
اللاعب الأمريكي بوبا واتسون يحرز لقب بطولة المسافرين في لعبة الغولف التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية .
اللاعب الأمريكي بوبا واتسون يحرز لقب بطولة المسافرين في لعبة الغولف التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية .
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