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سيلفي مع طالبان

احتفل جنود أفغان ومقاتلون من حركة طالبان في مناطق مختلفة من البلاد بوقف غير مسبوق لإطلاق النار كان بمثابة لحظة سلام نادرة خلال أيام العيد.
احتفل جنود أفغان ومقاتلون من حركة طالبان في مناطق مختلفة من البلاد بوقف غير مسبوق لإطلاق النار كان بمثابة لحظة سلام نادرة خلال أيام العيد.
16/6/2018

مواطنون أفغان التفوا حول أحد عناصر طالبان والتقطوا معه صور سيلفي.

احتفل جنود أفغان ومقاتلون من حركة طالبان في مناطق مختلفة من البلاد بوقف غير مسبوق لإطلاق النار كان بمثابة لحظة سلام نادرة خلال أيام العيد.
احتفل جنود أفغان ومقاتلون من حركة طالبان في مناطق مختلفة من البلاد بوقف غير مسبوق لإطلاق النار كان بمثابة لحظة سلام نادرة خلال أيام العيد.
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ودخل مقاتلون غير مسلحين كابول ومدنا أخرى للاحتفال بوقف إطلاق النار الذي تزامن مع عيد الفطر وتبادل جنود ومقاتلون الأحضان والتقاط الصور الذاتية (سيلفي).
ودخل مقاتلون غير مسلحين كابول ومدنا أخرى للاحتفال بوقف إطلاق النار الذي تزامن مع عيد الفطر وتبادل جنود ومقاتلون الأحضان والتقاط الصور الذاتية (سيلفي).
كانت حركة طالبان قد أعلنت وقفا مفاجئا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر بدءا من الجمعة. وتزامن ذلك مع وقف لإطلاق النار أعلنته الحكومة ويستمر حتى الأربعاء.
كانت حركة طالبان قد أعلنت وقفا مفاجئا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر بدءا من الجمعة. وتزامن ذلك مع وقف لإطلاق النار أعلنته الحكومة ويستمر حتى الأربعاء.
وأعلن الرئيس الأفغاني أنه سيمدد وقف إطلاق النار مع طالبان وطالب الحركة بخطوة مماثلة، كما أفرج عن 46 من أعضاء الحركة.
وأعلن الرئيس الأفغاني أنه سيمدد وقف إطلاق النار مع طالبان وطالب الحركة بخطوة مماثلة، كما أفرج عن 46 من أعضاء الحركة.
لكن لحظة السلام لم تدم طويلا بعدما نفذ انتحاري تابع لتنظيم الدولة تفجيرا وسط تجمع لعناصر من طالبان والقوات الأفغانية بمدينة ننكرهار شرق البلاد ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا.
لكن لحظة السلام لم تدم طويلا بعدما نفذ انتحاري تابع لتنظيم الدولة تفجيرا وسط تجمع لعناصر من طالبان والقوات الأفغانية بمدينة ننكرهار شرق البلاد ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا.
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