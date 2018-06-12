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ليلة القدر

مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف ليلة 27 رمضان بالقدس المحتلة
مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف ليلة 27 رمضان بالقدس المحتلة
12/6/2018

أدى ملايين المسلمين حول العالم صلاة القيام (التراويح) في ليلة القدر 27 رمضان. صور من رويترز.

مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف ليلة 27 رمضان بالقدس المحتلة
مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف ليلة 27 رمضان بالقدس المحتلة
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حضور كثيف للنساء الفلسطينيات في صلاة التراويح بمسجد قبة الصخرة بالحرم القدسي الشريف ليلة 27 رمضان
حضور كثيف للنساء الفلسطينيات في صلاة التراويح بمسجد قبة الصخرة بالحرم القدسي الشريف ليلة 27 رمضان
نحو 350 ألف مصلٍ أحيوا ليلة القدر في الحرم القدسي الشريف بالقدس المحتلة
نحو 350 ألف مصلٍ أحيوا ليلة القدر في الحرم القدسي الشريف بالقدس المحتلة
عشرات الآلاف من محافظات الضفة الغربية تدفقوا على الحرم القدسي لحضور ليلة القدر رغم القيود المشددة للاحتلال الإسرائيلي
عشرات الآلاف من محافظات الضفة الغربية تدفقوا على الحرم القدسي لحضور ليلة القدر رغم القيود المشددة للاحتلال الإسرائيلي
الجامع الأزهر بالقاهرة
الجامع الأزهر بالقاهرة
سيدة مصرية ترفع يديها بالدعاء خلال صلاة التراويح في الجامع الأزهر بالقاهرة في ليلة 27 رمضان
سيدة مصرية ترفع يديها بالدعاء خلال صلاة التراويح في الجامع الأزهر بالقاهرة في ليلة 27 رمضان
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أحد مساجد العاصمة المغربية الرباط
أحد مساجد العاصمة المغربية الرباط
مسجد السليمانية، إسطنبول
مسجد السليمانية، إسطنبول
مسجد السليمانية، إسطنبول
مسجد السليمانية، إسطنبول
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