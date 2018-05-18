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رمضان حول العالم

مسنّ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بالعاصمة اليمنية صنعاء
مسنّ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بالعاصمة اليمنية صنعاء
18/5/2018

أجواء شهر رمضان حول العالم.

مسنّ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بالعاصمة اليمنية صنعاء
مسنّ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بالعاصمة اليمنية صنعاء
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بائع عطارة أفغاني يجلس في متجره بالعاصمة الأفغانية كابول
بائع عطارة أفغاني يجلس في متجره بالعاصمة الأفغانية كابول
مسلمة تدعو قبل الإفطار في أول أيام شهر رمضان بأحد المساجد في سنغافورة
مسلمة تدعو قبل الإفطار في أول أيام شهر رمضان بأحد المساجد في سنغافورة
صبي مسلم يقرأ القرآن بأحد مساجد مدينة كوتشي الهندية
صبي مسلم يقرأ القرآن بأحد مساجد مدينة كوتشي الهندية
جندية بجيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتفتيش الفلسطينيات أثناء توجههن لصلاة أول جمعة في شهر رمضان بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة
جندية بجيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتفتيش الفلسطينيات أثناء توجههن لصلاة أول جمعة في شهر رمضان بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة
مسلمة تقرأ القرآن بأحد مساجد العاصمة التونسية
مسلمة تقرأ القرآن بأحد مساجد العاصمة التونسية
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صبي فلبيني مسلم يصلي أعلى مركبة نارية تستخدم لنقل الركاب خارج أحد المساجد بمدينة توندو سيتي في الفلبين
صبي فلبيني مسلم يصلي أعلى مركبة نارية تستخدم لنقل الركاب خارج أحد المساجد بمدينة توندو سيتي في الفلبين
طفلة مسلمة تلتقط صورة "سيلفي" بمسجد الاستقلال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا
طفلة مسلمة تلتقط صورة "سيلفي" بمسجد الاستقلال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا
مسلمون يتجمعون لتناول الإفطار داخل أحد المساجد بمدينة أحمد أباد بالهند
مسلمون يتجمعون لتناول الإفطار داخل أحد المساجد بمدينة أحمد أباد بالهند
مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد البيت المكرم بالعاصمة البنغلاديشية دكا
مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد البيت المكرم بالعاصمة البنغلاديشية دكا
مسلمات يؤدين الصلاة بالمسجد الجامع بمدينة دلهي الهندية
مسلمات يؤدين الصلاة بالمسجد الجامع بمدينة دلهي الهندية
مسلمون يؤدون صلاة أول جمعة في شهر رمضان بالعاصمة النيبالية كتمندو
مسلمون يؤدون صلاة أول جمعة في شهر رمضان بالعاصمة النيبالية كتمندو
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