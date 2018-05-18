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بالصور
رمضان حول العالم
مسنّ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بالعاصمة اليمنية صنعاء
18/5/2018
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أجواء شهر رمضان حول العالم.
مسنّ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بالعاصمة اليمنية صنعاء
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بائع عطارة أفغاني يجلس في متجره بالعاصمة الأفغانية كابول
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صبي مسلم يقرأ القرآن بأحد مساجد مدينة كوتشي الهندية
جندية بجيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتفتيش الفلسطينيات أثناء توجههن لصلاة أول جمعة في شهر رمضان بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة
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طفلة مسلمة تلتقط صورة "سيلفي" بمسجد الاستقلال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا
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مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد البيت المكرم بالعاصمة البنغلاديشية دكا
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مسلمون يؤدون صلاة أول جمعة في شهر رمضان بالعاصمة النيبالية كتمندو
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