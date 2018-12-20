البث الحي

بالصور

رحلة عبر عام 2018

20/12/2018

جولة مصورة عبر أحداث عام 2018 وهو يستعد للرحيل.

بائع مصابيح الزينة في العاصمة الفلبينية مانيلا يعرض بضاعته استعدادا للاحتفال بالعام الجديد 2019.
بائع مصابيح الزينة في العاصمة الفلبينية مانيلا يعرض بضاعته استعدادا للاحتفال بالعام الجديد 2019.
اعلان
18 مارس 2018: إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة.
18 مارس 2018: إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة.
30 مارس 2018: انطلاق "مسيرات العودة الكبرى" في غزة
30 مارس 2018: انطلاق "مسيرات العودة الكبرى" في غزة
27 أبريل 2018: قمة تاريخية بين زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية.
27 أبريل 2018: قمة تاريخية بين زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية.
8 مايو 2018: انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران.
8 مايو 2018: انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران.
14 مايو 2018: الولايات المتحدة تنقل سفارتها إلى القدس.
14 مايو 2018: الولايات المتحدة تنقل سفارتها إلى القدس.
اعلان
19 مايو 2018: زفاف دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.
19 مايو 2018: زفاف دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.
12 يونيو 2018: قمة تاريخية بين ترمب وكيم جونغ أون في سنغافورة.
12 يونيو 2018: قمة تاريخية بين ترمب وكيم جونغ أون في سنغافورة.
14 يونيو 2018: انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
14 يونيو 2018: انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
9 يوليو 2018: إثيوبيا وإريتريا تعلنان انتهاء "حالة الحرب" بين البلدين.
9 يوليو 2018: إثيوبيا وإريتريا تعلنان انتهاء "حالة الحرب" بين البلدين.
10 يوليو 2018: إنقاذ جميع "أطفال الكهف" في تايلاند بعد أن احتجزتهم الفيضانات داخله 18 يوما.
10 يوليو 2018: إنقاذ جميع "أطفال الكهف" في تايلاند بعد أن احتجزتهم الفيضانات داخله 18 يوما.
15 يوليو 2018: فرنسا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.
15 يوليو 2018: فرنسا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.
28 سبتمبر 2018: زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة بالو الإندونيسية.
28 سبتمبر 2018: زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة بالو الإندونيسية.
2 أكتوبر 2018: اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
2 أكتوبر 2018: اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
نوفمبر 2018: العاهل المغربي محمد السادس يدعو الجزائر إلى الحوار لحل الخلافات بين البلدين.
نوفمبر 2018: العاهل المغربي محمد السادس يدعو الجزائر إلى الحوار لحل الخلافات بين البلدين.
7 نوفمبر 2018: الانتخابات النصفية للكونغرس تسفر عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
7 نوفمبر 2018: الانتخابات النصفية للكونغرس تسفر عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
7 نوفمبر 2018: مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي ومراسل "CNN" جيم أكوستا.
7 نوفمبر 2018: مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي ومراسل "CNN" جيم أكوستا.
12 نوفمبر 2018: عدوان إسرائيلي على قطاع غزة.
12 نوفمبر 2018: عدوان إسرائيلي على قطاع غزة.
17 نوفمبر 2018: انطلاق المسيرات الاحتجاجية لأصحاب السترات الصفراء في فرنسا.
17 نوفمبر 2018: انطلاق المسيرات الاحتجاجية لأصحاب السترات الصفراء في فرنسا.
30 نوفمبر 2018: مشاركة ولي العهد السعودي في قمة العشرين وسط انتقادات بشأن قضية مقتل خاشقجي.
30 نوفمبر 2018: مشاركة ولي العهد السعودي في قمة العشرين وسط انتقادات بشأن قضية مقتل خاشقجي.
9 ديسمبر 2018: انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري يمثل الدوحة.
9 ديسمبر 2018: انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري يمثل الدوحة.
المزيد من صالة عرض

فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس

الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي