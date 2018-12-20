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بالصور
رحلة عبر عام 2018
20/12/2018
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جولة مصورة عبر أحداث عام 2018 وهو يستعد للرحيل.
بائع مصابيح الزينة في العاصمة الفلبينية مانيلا يعرض بضاعته استعدادا للاحتفال بالعام الجديد 2019.
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18 مارس 2018: إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة.
30 مارس 2018: انطلاق "مسيرات العودة الكبرى" في غزة
27 أبريل 2018: قمة تاريخية بين زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية.
8 مايو 2018: انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران.
14 مايو 2018: الولايات المتحدة تنقل سفارتها إلى القدس.
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19 مايو 2018: زفاف دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.
12 يونيو 2018: قمة تاريخية بين ترمب وكيم جونغ أون في سنغافورة.
14 يونيو 2018: انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
9 يوليو 2018: إثيوبيا وإريتريا تعلنان انتهاء "حالة الحرب" بين البلدين.
10 يوليو 2018: إنقاذ جميع "أطفال الكهف" في تايلاند بعد أن احتجزتهم الفيضانات داخله 18 يوما.
15 يوليو 2018: فرنسا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.
28 سبتمبر 2018: زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة بالو الإندونيسية.
2 أكتوبر 2018: اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
نوفمبر 2018: العاهل المغربي محمد السادس يدعو الجزائر إلى الحوار لحل الخلافات بين البلدين.
7 نوفمبر 2018: الانتخابات النصفية للكونغرس تسفر عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
7 نوفمبر 2018: مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي ومراسل "CNN" جيم أكوستا.
12 نوفمبر 2018: عدوان إسرائيلي على قطاع غزة.
17 نوفمبر 2018: انطلاق المسيرات الاحتجاجية لأصحاب السترات الصفراء في فرنسا.
30 نوفمبر 2018: مشاركة ولي العهد السعودي في قمة العشرين وسط انتقادات بشأن قضية مقتل خاشقجي.
9 ديسمبر 2018: انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري يمثل الدوحة.
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