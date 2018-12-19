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بالصور
في يومها الوطني.. ستبقى حرة
براعم قطر تحتفل باليوم الوطني في ملابس وألوان الأدعم (اسم علم قطر)
19/12/2018
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احتفلت دولة قطر بعيدها الوطني بأكبر عرض عسكري في تاريخها.
موكب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصل إلى مكان الاحتفال على كورنيش الدوحة.
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براعم قطر تحتفل باليوم الوطني في ملابس وألوان الأدعم (اسم علم قطر)
احتفال هذا العام هو الثاني في ظل حصار مفروض على قطر قارب على العامين واستطاعت دولة قطر اجتياز آثاره بنجاح وحكمة.
تحتفل قطر كل عام بيومها الوطني إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد الذي وافق يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1878.
مركبات مدرعة مشاركة في العرض.
جانب من الأسلحة المشاركة في العرض العسكري والتي يمكنها التحرك على كل أنواع التضاريس.
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جانب من جنود الجيش القطري المشاركين في العرض العسكري.
أفراد من القوات الخاصة المشاركين في العرض العسكري.
من مسيرات العرض العسكري.
طائرات النقل العملاقة التابعة لسلاح الجو القطري تشارك في العرض العسكري.
ألوان العلم القطري تزين سماء العرض.
سفينة الصحراء "الهجن"
الفرسان وخيولهم العربية الأصيلة، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
ومع حلول المساء استمرت الاحتفالات وارتفعت الألعاب النارية بأضوائها وألوانها الخلابة.
الألعاب النارية على كورنيش الدوحة خلال احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر.
بانتهاء الاحتفالات بدأ المحتفلون يغادرون مكان الاحتفال على يقين بأن قطر بقيمها وأصالتها ستبقى حرة.
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