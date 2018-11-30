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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين

30/11/2018

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين 

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينظر إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال دخوله لالتقاط الصورة الجماعية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينظر إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال دخوله لالتقاط الصورة الجماعية
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وكالة رويترز قالت إن ولي العهد السعودي تعرض للتمهيش من قبل قادة العالم خلال قمة العشرين
وكالة رويترز قالت إن ولي العهد السعودي تعرض للتمهيش من قبل قادة العالم خلال قمة العشرين
الرئيس الروسي يبتسم لولي العهد السعودي وجمعمها لقاء حميمي على هامش القمة
الرئيس الروسي يبتسم لولي العهد السعودي وجمعمها لقاء حميمي على هامش القمة
السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام قال إن الإيجابي بعد هذه المودة المتبادلة أن الكونغرس سيصوت على تشريع لفرض عقوبات على ابن سلمان
السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام قال إن الإيجابي بعد هذه المودة المتبادلة أن الكونغرس سيصوت على تشريع لفرض عقوبات على ابن سلمان
لي العهد السعودي غادر المنصة بسرعة بعد التقاط الصورة الجماعية الرسمية لقادة قمة العشرين
لي العهد السعودي غادر المنصة بسرعة بعد التقاط الصورة الجماعية الرسمية لقادة قمة العشرين
مشاركة ابن سلمان تأتي مع تصاعد الانتقادات الدولية له بسبب تقارير عن وقوفه وراء ارتكاب جرائم في اليمن ومقتل خاشقجي
مشاركة ابن سلمان تأتي مع تصاعد الانتقادات الدولية له بسبب تقارير عن وقوفه وراء ارتكاب جرائم في اليمن ومقتل خاشقجي
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