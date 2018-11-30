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بالصور
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين
30/11/2018
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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينظر إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال دخوله لالتقاط الصورة الجماعية
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وكالة رويترز قالت إن ولي العهد السعودي تعرض للتمهيش من قبل قادة العالم خلال قمة العشرين
الرئيس الروسي يبتسم لولي العهد السعودي وجمعمها لقاء حميمي على هامش القمة
السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام قال إن الإيجابي بعد هذه المودة المتبادلة أن الكونغرس سيصوت على تشريع لفرض عقوبات على ابن سلمان
لي العهد السعودي غادر المنصة بسرعة بعد التقاط الصورة الجماعية الرسمية لقادة قمة العشرين
مشاركة ابن سلمان تأتي مع تصاعد الانتقادات الدولية له بسبب تقارير عن وقوفه وراء ارتكاب جرائم في اليمن ومقتل خاشقجي
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