البث الحي

بالصور

زلزال إندونيسيا

امرأة تبكي أثناء صلاة الجنازة على أرواح الضحايا
امرأة تبكي أثناء صلاة الجنازة على أرواح الضحايا
8/10/2018
التقطت عدسات المصورين الكثير من اللقطات الإنسانية المؤثرة بين الحطام الذي خلفه الزلزال وموجات تسونامي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.
تقع إندونيسيا ضمن خط الزلازل والبراكين العالمي المعروف باسم "منطقة الحزام الناري".
امرأة تبكي أثناء صلاة الجنازة على أرواح الضحايا
امرأة تبكي أثناء صلاة الجنازة على أرواح الضحايا
اعلان
امرأة مكلومة تقف وسط الحطام وتمسك لعبة يبدو وكأنها تعود لأحد أبنائها الثلاثة المفقودين بعد الزلزال
امرأة مكلومة تقف وسط الحطام وتمسك لعبة يبدو وكأنها تعود لأحد أبنائها الثلاثة المفقودين بعد الزلزال
مواطنون يسيرون فوق أجزاء جسر مكسور في حي بالاروا بمدينة بالو
مواطنون يسيرون فوق أجزاء جسر مكسور في حي بالاروا بمدينة بالو
حفارة تزيل سيارة مدمرة بجانب مسجد منكوب
حفارة تزيل سيارة مدمرة بجانب مسجد منكوب
أريكة بين أنقاض منزل.. هنا كانت تسكن الحياة
أريكة بين أنقاض منزل.. هنا كانت تسكن الحياة
الدراجات النارية تسير بصعوبة فوق بقايا طريق مرصوف
الدراجات النارية تسير بصعوبة فوق بقايا طريق مرصوف
اعلان
مصابة تقرأ القرآن أثناء تلقي العلاج داخل مستشفى في بالو
مصابة تقرأ القرآن أثناء تلقي العلاج داخل مستشفى في بالو
منظر جوي للدمار الناجم عن الزلزال في حي بيتابو
منظر جوي للدمار الناجم عن الزلزال في حي بيتابو
المزيد من صالة عرض

فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس

الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)