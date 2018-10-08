زلزال إندونيسيا

التقطت عدسات المصورين الكثير من اللقطات الإنسانية المؤثرة بين الحطام الذي خلفه الزلزال وموجات تسونامي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

تقع إندونيسيا ضمن خط الزلازل والبراكين العالمي المعروف باسم "منطقة الحزام الناري".