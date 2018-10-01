البث الحي

بالصور

حقول حول العالم

موسم حصاد القطن "الذهب الأبيض" في مصر
موسم حصاد القطن "الذهب الأبيض" في مصر
1/10/2018

تتزامن الآن مواسم الحصاد في عدد من دول العالم

موسم حصاد القطن "الذهب الأبيض" في مصر
موسم حصاد القطن "الذهب الأبيض" في مصر
اعلان
مزارعون يجلسون في براميل داخل بركة لجمع كستناء الماء خلال الاحتفال بأول مهرجان حصاد صيني
مزارعون يجلسون في براميل داخل بركة لجمع كستناء الماء خلال الاحتفال بأول مهرجان حصاد صيني
حصاد البلح في دير البلح بفلسطين المحتلة
حصاد البلح في دير البلح بفلسطين المحتلة
تجفيف الذرة التي تم حصدها حديثا في أحد الحقول بالصين
تجفيف الذرة التي تم حصدها حديثا في أحد الحقول بالصين
حصاد محصول الأرز في حقل بمقاطعة قويتشو الصينية
حصاد محصول الأرز في حقل بمقاطعة قويتشو الصينية
مزارع يحصد حقل بنجر السكر في فرنسا
مزارع يحصد حقل بنجر السكر في فرنسا
اعلان
عامل يجمع حبوب البن العربي بمزرعة إندونيسية
عامل يجمع حبوب البن العربي بمزرعة إندونيسية
مزارعون يتفقدون أشجار الكاكاو في حقل غاني
مزارعون يتفقدون أشجار الكاكاو في حقل غاني
المزيد من صالة عرض

فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس

الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم