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حقول حول العالم
موسم حصاد القطن "الذهب الأبيض" في مصر
1/10/2018
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تتزامن الآن مواسم الحصاد في عدد من دول العالم
موسم حصاد القطن "الذهب الأبيض" في مصر
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