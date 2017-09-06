تظاهرات ضد إلغاء "داكا" بأمريكا

خرج أمريكيون في تظاهرات ضد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء برنامج "داكا" الذي يحمي مئات الآلاف من المهاجرين من دون أوراق شرعية من الترحيل

رفع المحتجون لافتات تطالب الرئيس الأمريكي بالعدول عن قراره.

برنامج يهدف إلى إضفاء صفة قانونية على أوضاع المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم وهم أطفال والسماح لهم بالدراسة والعمل علنا.

كان أوباما أمر قبل خمس سنوات بتطبيق برنامج "داكا" من أجل السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة بتخطي عوائق وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل بعيدا عن الخوف من تعرضهم للتوقيف والملاحقة.