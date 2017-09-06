البث الحي

بالصور

تظاهرات ضد إلغاء "داكا" بأمريكا

5/9/2017

خرج أمريكيون في تظاهرات ضد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء برنامج "داكا" الذي يحمي مئات الآلاف من المهاجرين من دون أوراق شرعية من الترحيل

رفع المحتجون لافتات تطالب الرئيس الأمريكي بالعدول عن قراره.

برنامج يهدف إلى إضفاء صفة قانونية على أوضاع المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم وهم أطفال والسماح لهم بالدراسة والعمل علنا.

كان أوباما أمر قبل خمس سنوات بتطبيق برنامج "داكا" من أجل السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة بتخطي عوائق وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل بعيدا عن الخوف من تعرضهم للتوقيف والملاحقة.

خرج أمريكيون في تظاهرات ضد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء برنامج "داكا" الذي يحمي مئات الآلاف من المهاجرين من دون أوراق شرعية من الترحيل
خرج أمريكيون في تظاهرات ضد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء برنامج "داكا" الذي يحمي مئات الآلاف من المهاجرين من دون أوراق شرعية من الترحيل
اعلان
برنامج يهدف إلى إضفاء صفة قانونية على أوضاع المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم وهم أطفال والسماح لهم بالدراسة والعمل علنا.
برنامج يهدف إلى إضفاء صفة قانونية على أوضاع المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم وهم أطفال والسماح لهم بالدراسة والعمل علنا.
كان أوباما أمر قبل خمس سنوات بتطبيق برنامج "داكا" من أجل السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة بتخطي عوائق وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل بعيدا عن الخوف من تعرضهم للتوقيف والملاحقة.
كان أوباما أمر قبل خمس سنوات بتطبيق برنامج "داكا" من أجل السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة بتخطي عوائق وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل بعيدا عن الخوف من تعرضهم للتوقيف والملاحقة.
المزيد من صالة عرض

فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس

الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)